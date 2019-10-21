مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي السابق للشركة الكويتية لنفط الخليج المسؤولة عن ادارة الحصة الكويتية لحقول المنطقة المقسومة مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية المهندس علي دغيم الشمري أن القدرة الانتاجية للنفط في الكويت وصلت حاليا إلى أعلى مستوياتها الممكنة.

واضاف الشمري ان هناك بعض الإخفاقات في الوصول إلى المعدلات المطلوبة وذلك بسبب عدة عوامل فنية ومنها تأثير زيادة نسبة المياه على انتاج النفط وما صاحبه من زيادة كلفة انتاج برميل النفط وهذا بلا شك تحدي كبير بالنسبة للقطاع النفطي، خصوصا وان من المتوقع وصول انتاج المياه الى مستوى يفوق المستوى الحالي ب اكثر من 8 اضعاف.

وأوضح الشمري في تصريح خاص لـ«النهار» أن خبراء النفط يطالبون منذ 20 عاما بالاستعانة بالشركات الأجنبية للاستفادة من خبراتها في ادارة المكامن النفطية إلى أن الدولة أرتأت عدم الاستعانة بها والاعتماد على الخبرات المحلية فقط.

وأشار الى أن الوصول بالقدرة الانتاجية إلى المعدلات المطلوبة في استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية يحتم على المسؤولين في القطاع النفطي الكويتي وهم اهل لهذا التحدي أن يقفوا وقفة جادة بالاستعانة بالشركات الأجنبية مع التركيز على تأهيل الكادر الوطني شريطة أن يتم ذلك وفق الأطر القانونية والدستورية في الدولة.

وبشأن تطورات المنطقة المقسومة قال إن الوضع حاليا مبشر نحو عودة الإنتاج من المنطقة المشتركة قريبا سواء من الخفجي الذي يضم الحقول البحرية المشتركة مع شركة أرامكو الخليج أو من حقول الوفرة المشتركة مع شركة شيفرون السعودية.

وتابع: «أعتقد أنه من الصعوبة بمكان إعادة الإنتاج بشكل سريع كون الآبار تم اغلاقها ليس بطريقة فنية 100% وعلينا أن نكون حذرين في اعادة الإنتاج منها، مشيراً إلى أن عودة الإنتاج بشكل كامل قد يستغرق عاماً كاملاً.

وزاد بالقول: ربما تأثرت الخطوط أو حدث تأكل في البايبات أو خلافه وأعتقد أن الجانبين قادرين على اتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة وأن الإنتاج توقف في الخفجي في اكتوبر 2014 وفي حقول الوفرة في مايو 2015، مؤكدا انه بتعاون الاشقاء في الشركتين قادرين على عودة القدرة الانتاجية من الحقول المشتركة الى سابق عهدها.

