مال وأعمال

أوضح تقرير بيت التمويل الكويتي « بيتك» ان التضخم مازال عند مستوى محدود مسجلا 1.2 في المئة على أساس سنوي بنهاية أغسطس، ويعد بذلك أعلى مستوى تضخم منذ بداية 2018، وشهد تغيراً طفيفاً عن مستواه الذي سجل 1.1 في المئة في يوليو، وطبقاً لبيانات الإدارة المركزية للإحصاء بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 114.6 نقطة بنهاية أغسطس بزيادة مقدارها 1.4 نقطة على أساس سنوي. إلا أن معدلات التضخم على أساس سنوي مازالت منذ أواخر 2018 في اتجاه تصاعدي.

يلاحظ زيادة شهرية مازالت طفيفة لمستويات الأسعار بنهاية أغسطس لمعظم مكونات الرقم القياسي مع تواصل استقرار باقي تلك المكونات، إذ شهدت مستويات الأسعار معدل تضخم شهريا طفيفا تراجع إلى أقل من ربع في المئة بنهاية أغسطس مقابل تضخم شهري أعلى محدود0.3 في المئة لشهر يوليو، وقد ارتفعت مستويات الأسعار بشكل شهري طفيف لـ 6 مكونات رئيسة بين ا12 مكوناً بينما انخفضت في مكونين فقط ولم تشهد تغيراً في باقي تلك المكونات، ووصل معدل التضخم أعلاه في مكون المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة بأقل من 1 في المئة على أساس شهري.

معدل التضخم السنوي

مازال الاتجاه التصاعدي للرقم القياسي في بعض المكونات الأساسية متواصلاً بشكل واضح، مثل مكون النقل مسجلاً ثاني أعلى رقم قياسي بين المكونات الرئيسة بمعدل تضخم سنوي تراجع قليلاً إلى 4.4 في المئة في أغسطس مقابل 4.7 في المئة لشهر يوليو، ومازال عند حدود ذلك المعدل منذ مستوياته الاستثنائية في عام 2017، وسجل مكون المطاعم والفنادق معدل تضخم سنوي استقر بنهاية أغسطس عند حدود 1.3 في المئة للمرة الثانية على التوالي ، وهو معدل مرتفع مقارنة بمستوى التضخم لمكون المطاعم خلال أكثر من عام مضى ، ويستمر الرقم القياسي لمكون المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة في مساره التصاعدي الواضح مع تسجيله معدل تضخم سنوي ارتفع إلى 2.6 في المئة بنهاية أغسطس مقابل 1.9 في المئة في يوليو

وارتفع الرقم القياسي لأسعار مكون الاتصالات مواصلاً مساره التصاعدي، ومازال يسجل أعلى معدل تضخم بين المكونات زاد قليلاً بنهاية أغسطس إلى 4.9 في المئة، وتقدم الرقم القياسي لمكون الأغذية والمشروبات للمرة الثانية على التوالي بين مكونات الرقم العام مواصلاً اتجاهاً تصاعدياً مع تسجيله معدل تضخم استقر عند حدود 1 في المئة خلال شهري أغسطس ويوليو.

اتجاة تصاعدي

يواصل مؤشر الرقم القياسي في مكون الأنشطة الترفيهية والثقافية اتجاهاً تصاعدياً مسجلاً معدل تضخم سنوي تراجع إلى حدود 3.5 في المئة في أغسطس مقابل تضخم سجل 3.9 في المئة بنهاية يوليو. يليه الرقم القياسي لمكون الصحة الذي يسير أيضاً في اتجاه تصاعدي مع تسجيله معدل تضخم سنوي ارتفع إلى 2.5 في المئة بنهاية أغسطس بعدما وصل 2.2 في المئة بنهاية يوليو.

ويلاحظ تواصل ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في مكون السلع والخدمات المتنوعة بعد أن كان يسير بشكل مستقر بداية 2019، مصحوباً بتسجيله ثالث زيادة في 2019 مصحوباً بمسار تصاعدي لمستويات أسعاره مسجلاً معدل تضخم تضاعف في أغسطس إلى 1.4 في المئة مقابل تضخم بحدود نصف في المئة في يوليو، كما يستمر اتجاه تصاعدي للرقم القياسي في مكون الكساء والملبوسات مع استقرار معدل التضخم في هذا المكون عند حدود 1.7 في المئة بنهاية أغسطس ويوليو وهو أعلى معدل تضخم سجله هذا المكون خلال عامين.

ومازال الرقم القياسي لبعض المكونات يشهد استقراراً منها الرقم القياسي لأسعار المستهلك لمكون التعليم بالمرتبة الرابعة بين المكونات الأخرى مع استقرار معدل التضخم في مستويات أسعاره للشهر الثالث على التوالي وتسجيل معدل تضخم 2.4 في المئة على أساس سنوي بنهاية أغسطس.

معدل التضخم شهري

استقر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في معظم المكونات بنهاية أغسطس مقارنة به في يوليو، في الوقت الذي ارتفع معدل التضخم على أساس شهري بنسب طفيفة متفاوتة لبعض المكونات الأخرى، إذ استقر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لمكون المطاعم والفنادق بنهاية أغسطس عند حاجز 122.6 نقطة. يليه مكون التعليم مستقراً عند 122.1 نقطة دون تغير مستويات أسعاره للشهر الثاني على التوالي بعدما سجل ثاني أعلى معدل تضخم شهري نسبته 1.1 في المئة خلال نحو عامين ونصف.

ولم يشهد الرقم القياسي لأسعار مكون السكن تغيراً عن حدود 115 نقطة بنهاية أغسطس بعد أن كان المكون الوحيد الذي تراجعت أسعاره منذ شهرين بشكل طفيف يقل عن نصف في المئة. وكذلك دون تغير لمكون الأغذية والمشروبات ليستقر رقمه القياسي عند 109.5 نقاط بنهاية أغسطس بعد أن سجل أعلى معدل تضخم شهري بين باقي المكونات وصل 1.2 في المئة في يوليو.

وشهد السوق الاستهلاكي في الكويت نمواً ملحوظً مدفوعاً بمعدلات نمو مرتفعة في حجم الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، مصحوباً بنجاح سياسات وجهود بنك الكويت المركزي في الحفاظ على معدلات التضخم عند حدود متدنية، ويؤدي ذلك إلى تحفيز النشاط الاقتصادي والنمو الاستهلاكي، مدعومة بقوة الدينار أمام العملات الأجنبية الأخرى، وقد عاود النمو السنوي لحجم أرصدة الائتمان إلى الارتفاع مسجلاً زيادة سنوية 4.6 في المئة في نهاية أغسطس مقابل معدل نمو أدنى بقليل 4.2 في المئة في يوليو، وهي معدلات مازالت أعلى بكثير من نموه الذي ساد العام الماضي وسجل 1.7 في المئة في أغسطس، كذلك يشهد سوق الاستهلاك عبر نقاط البيع وأجهزة السحب الآلي نمواً ملحوظاً وصلت نسبته 3.8 في المئة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي إلا أنه يلاحظ اتجاه نموه السنوي نحو التراجع.

