مال وأعمال

أغلق سعر الدولار بنهاية أغسطس 2019 مسجلاً 303.6 فلوس وفق بيانات بنك الكويت المركزي أي أقل من أعلى مستوى وصله خلال العام، مسجلاً زيادة شهرية طفيفة بأقل ربع في المئة، لكنه أغلق عند واحد من أعلى مستوياته منذ منتصف 2016، ومازال يشهد معدلات تغير شهرية متذبذبة، وعلى أساس سنوي يواصل التغير السنوي لسعر الدولار بالدينار اتجاهاً تصاعدياً مستمراً منذ منتصف 2018 مع استقرار معدل زيادته بحدود نصف في المئة على أساس سنوي.

أما اليورو فقد أغلق عند أدنى مستوياته في عامين ونصف مسجلاً 336.5 فلساً بنهاية أغسطس 2019 منخفضاً 2.4 في المئة على أساس شهري أي أعلى تراجع شهري في العام الحالي، معاوداً تسجيل معدلات انخفاض شهرية بعدما حقق في بعض الأشهر من العام الحالي زيادة طفيفة كان آخرها في يونيو.

وهدأ المسار التصاعدي لسعر اليورو بعدما سار في اتجاه تنازلي قبل ذلك مصحوباً باستمرار تذبذب تحركاته الشهرية، أما معدل التغير السنوي لسعر اليورو بالدينار فيواصل تراجعه منذ منتصف العام الماضي مسجلاً انخفاضاً تزايد في أغسطس الى 5 في المئة مقابل تراجع سنوي أقل بلغ 2.7 في المئة في يوليو، لكن يلاحظ اتجاهاً لتحسن معدلات التراجع في سعر اليورو.

