مال وأعمال

استقبلت «زين» أبطال منتخب الكويت للدراجات المائية بمبنى الركاب T4 في مطار الكويت الدولي، وذلك بعد حصولهم على 7 ميداليات ضمن مشاركتهم في بطولة العالم للدراجات المائية للعام 2019 التي أقيمت في شهر أكتوبر الحالي بالولايات المتحدة الأميركية.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن حفل الاستقبال قد شهد حضور كل من رئيس مجلس إدارة النادي البحري الكويتي اللواء المتقاعد فهد الفهد والرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي، بالإضافة إلى مسؤولي النادي البحري الكويتي والوفد المرافق للمُنتخب وعدد من الهيئات والشركات الداعمة له وفي مقدّمتهم زين.

وبينت «زين» أن شراكتها الاستراتيجية لأبطال منتخب الكويت الوطني للدراجات المائية لتسع سنوات متتالية أتت تماشياً مع استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، وجاءت لتؤكّد على ثقتها الكبيرة في كفاءات الشباب الكويتي الذي يحمل اسم الكويت في المحافل الإقليمية والعالمية على حد السواء، حيث أحرز أبطال المنتخب 7 ميداليات (ذهبيتين، ثلاث فضّيات، وبرونزيتين) ضمن مُشاركتهم في بطولة العالم للدراجات المائية التي اختتمت أخيراً في الولايات المتحدة الأميركية. وأشارت الشركة إلى أن منتخب الكويت للدراجات المائية قد تم تشكيله واعتماده رسمياً من قبل النادي البحري الرياضي الكويتي، وذلك لتمثيل دولة الكويت في جميع البطولات الإقليمية والعالمية، حيث قد أحرز أبطال المنتخب العديد من الإنجازات خلال مشاركاتهم السابقة في عدد من أكبر البطولات الخليجية والآسيوية والعالمية أبرزها لقب بطولة العالم العام الماضي 2018 ومجموع العلامة الكاملة للنقاط، والتي تُعتبر أقوى البطولات المقامة تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات المائية (IJSBA)، هذا بالإضافة إلى ألقاب الفئات في بطولة الإمارات الدولية وكأس ملك تايلند ومجموعة من المراكز الأولى في بطولة العالم للدراجات المائية في المواسم الأخيرة.

