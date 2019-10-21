مال وأعمال

شهدت منصة تداولات نظام خارج المنصة المعروف اختصارا بـ (أو.تي.سي) خلال جلسات الأسبوع المنتهي يوم الخميس الماضي انخفاضا في قيمة التداولات بتداول 13?5 مليون سهم بقيمة 330?7 ألف دينار (نحو 1?12 مليون دولار) تمت عبر 21 صفقة.

وقالت شركة (الموازي دوت كوم) في تقرير لها امس ان شاشة الصفقات الفورية سجلت أداء سلبيا إذ بلغ حجم التداولات 194?12 ألف سهم بقيمة 4?9 آلاف دينار (نحو 16?66 ألف دولار) تمت عبر 13 صفقة.

وأضافت الشركة أن الصفقات الخاصة سجلت أداء سلبيا خلال الأسبوع إذ بلغت التداولات نحو 13?3 مليون سهم بقيمة نحو 325?7 ألف دينار (نحو 1?10 مليون دولار) تمت عبر ثماني صفقات.