مال وأعمال

أقر 92.49 في المئة من حملة السندات الصادرة عن شركة المال للاستثمار بقيمة 11.988 مليون دينار، جميع البنود التي وردت في محضر اجتماع الهيئة الموحدة لحملة السندات.

وقالت «المال» في بيان للبورصة ، إن حملة السندات وافقوا في اجتماعهم الذي انعقد يوم الخميس الماضي، على انتخاب ممثل لحملة السندات حيث وافق الحاضرون بالنسبة المذكورة على انتخاب بيت الاستثمار العالمي «غلوبل».

كما وافقت نفس النسبة المُشار إليها على مد أجل سداد القيمة الاسمية للسندات حتى تاريخ 18 نوفمبر 2022، وتفويض وكيل الإيداع والوكيل الرئيس للسداد لتوقيع ما يلزم من مستندات لتعديل شروط ومستندات السندات بشريحتها حسب قرار الهيئة الموحدة لحملة السندات.

أما الهيئة العامة للاستثمار، والتي تمتثل حصة بنسبة 7.51 في المئة من سندات «المال»، وبقيمة 900 ألف دينار، فقد قامت برفض بنود جدول الأعمال، مع استمرار الهيئة قضائياً بمطالبة أصل المبلغ مع الكوبونات المترتبة عليه كاملاً.

وأشارت «المال» إلى أن هناك حكماً نهائياً صادراً بدفع مبلغ الكوبون والفوائد المترتبة عليه والهيئة العامة للاستثمار شرعت بالفعل في تنفيذه تمهيداً لاسترداده.

