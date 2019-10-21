مال وأعمال

ذكر تقرير شركة كامكو للاستثمار ان صندوق النقد الدولي قام بخفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لأغلبية الاقتصادات وعلى مستوى العالم وذلك وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عنه بعنوان آفاق الاقتصاد العالمي. وأكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي يشهد حالة تباطؤ متزامن فيما يعزى للعديد من الأسباب،

وأشار التقرير إلى أن الحرب التجارية تعد في صدارة الأسباب الرئيسة ويليها مباشرة انخفاض الطلب. كما ذكر صندوق النقد الدولي أن النشاط الصناعي العالمي والتجارة قد تضررا بشدة بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية بالإضافة إلى عدم اليقين المحيط بالسياسة التجارية. ووفقاً للصندوق، فإن الرسوم الجمركية المعلنة، بشكل أساس بين الولايات المتحدة والصين، قد تسهم في خفض الإنتاج الاقتصادي العالمي بنسبة 0.8 في المئة أو 700 مليار دولار بحلول العام 2020.

وأشار التقرير إلى تراجع معدل نمو حجم التجارة في النصف الأول من العام 2019 بنسبة 1 في المئة بالفعل، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ العام 2012. أما بالنظر إلى الجانب الإيجابي، أكد صندوق النقد الدولي استمرار الأداء القوي لقطاع الخدمات وذلك على الرغم من الرياح المعاكسة التي يتعرض لها وان كان هناك بعض العلامات الدالة على ضعف القطاع في الولايات المتحدة وأوروبا.

ووفقاً للتقرير، قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعات النمو لكل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية. كما تم خفض توقعات النمو العالمي بواقع 20 نقطة أساس للعام 2019 و 10 نقاط أساس للعام 2020. وبلغت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي المنقحة نسبة 3 في المئة للعام 2019، فيما تعد أبطأ وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية، في حين بلغت توقعات النمو للعام 2020 ما نسبته 3.4 في المئة.

وعكست المراجعة في المقام الأول تزايد الحواجز التجارية وتصاعد عدم اليقين فيما يتعلق بالتجارة والعوامل الجيوسياسية، وانخفاض الإنتاجية وشيخوخة التركيبة السكانية في الاقتصادات المتقدمة وحالة عدم اليقين المحيط بالسياسات التجارية والمحلية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وذكر صندوق النقد الدولي إن المنطقة ستظل المحرك الرئيس للنمو في العام 2020 في ظل خفض توقعات النمو للعام 2019 ونسب التباطؤ النسبي لمعدل النمو إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة والسياسة المحلية وإلى بعض العوامل الهيكلية التي أدت إلى خفض توقعات الصين.

أما في منطقة اليورو، أدى تراجع الصادرات إلى انخفاض معدل النمو في حين استمر انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في التأثير على النمو الاقتصادي البريطاني.

