مال وأعمال

اشار التقرير الى انه بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فقد انخفضت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي لعامي 2019 و 2020 إلى 0.2 في المئة (-170 نقطة أساس) و 2.2 في المئة (-80 نقطة أساس)، على التوالي.

من جهة أخرى، انخفضت توقعات النمو في الكويت للعام 2019 إلى نسبة 0.6 في المئة، في حين يتوقع أن تنخفض توقعات النمو الخاصة بالإمارات إلى نسبة 1.6 في المئة.

أما من خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن تسجل مصر نمواً بنسبة 5.5 في المئة في العام 2019 و 5.9 في المئة في العام 2020 مقابل 5.3 في المئة في العام 2018 على خلفية انتعاش السياحة وتحسن مؤشرات الثقة.

