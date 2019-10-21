مال وأعمال

يرى صندوق النقد الدولي أن حزمة الإصلاحات الشاملة التي تستهدف ست مجالات رئيسة تتضمن التمويل المحلي والتمويل الخارجي والتجارة وأسواق العمل وأسواق المنتجات والحوكمة قد تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بمعدل 7 نقاط مئوية خلال السنوات الست المقبلة بارتفاع يتخطى نقطة مئوية واحدة في المتوسط سنوياً.

كما يحدد التقرير أيضاً الإطار الزمني اللازم لتنفيذ تلك الإصلاحات وفقاً لهيكل الحوكمة والدورة الاقتصادية التي تمر بها الدولة.

ويذكر التقرير إنه من الأفضل اعتماد الحكومات تلك الاصلاحات في وقت مبكر نظراً لاستغراقها ثلاث سنوات على الأقل حتى تؤتي ثمارها.

