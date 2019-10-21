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مال وأعمال

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«التجارة والنقل» في «الغرفة» طالبت بمختبرات عند المنافذ الجمركية


دعت لجنــة التجـــارة والنقـــل المنبثقــة عـن مجلـس ادارة غرفــة تجــارة وصناعـــــة الكويــــت الى ضرورة ان تتضمن مسودة قانون (نظام) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما ينص باعتماد نتائج فحص المختبرات الأهلية للمواد الغذائية، بالاضافة الى اهمية وجود مختبرات في المنافذ الجمركية الامر الذي سيسهم في عملية تدفق وانسياب حركة السلع الغذائية بين دول المجلس.
وقالت اللجنة انه في اطار لقاءاتها الدورية عقـدت اجتماعها الرابع لعام 2019 برئاسة خالد الخالد وبحضور اعضاء اللجنة، تدارست عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ابرزها الاطلاع على مسودة قانون (نظام) الغذاء الموحد ولائحته التنفيذية والواردة الى الغرفة من الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
وفي نهاية الاجتماع اكدت اللجنة اهمية قيام غرفة تجارة وصناعة الكويت بالمتابعة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة في تسريع وتيرة العمل التجاري، ودعم الغرفة الكامل وفق امكانياتها المتاحة، لكل ما يصب في خدمة قطاع الأعمال الكويتي.


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