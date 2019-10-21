مال وأعمال

فاز بنك الخليج بجائزة «أفضل برنامج للتوطين في القطاع الخاص» في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وذلك في حفل جائزة الحكومات الخليجية للموارد البشرية، الذي عقد مؤخراً في ريكسوس جزيرة السعديات في ابوظبي. واستحق البنك هذه الجائزة عن جهوده ومبادراته المختلفة لتكويت القوى العاملة خلال العام الماضي.

وقد كرم الحفل، الذي جاء على هامش القمة الحكومية الدولية السابعة للموارد البشرية، قادة ادارات الموارد البشرية ومتخذي القرار في المنطقة على ابتكاراتهم واستراتيجياتهم التنموية وقيادتهم المثالية ورفع مستوى اداء الأفراد العاملين معهم. وجمع الحفل بين شخصيات بارزة وقادة من القطاعين الحكومي والخاص من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، بالاضافة الى جهات اعلامية اقليمية كبرى، دعمًا لرؤية هذه البلدان ببناء قوى عاملة متينة ومستعدة لمواجهة تحديات المستقبل.

خلال العام الماضي، قاد بنك الخليج عدة مبادرات وبرامج تدريبية لدعم وتمكين الكفاءات الوطنية، منها طرح برنامج تعليم القادة، وبرنامج اعداد الادارة الوسطى، بالاضافة الى ريادة بنك الخليج لعملية التوظيف التي تتم خلال المشاركة في المعارض الوظيفية، وذلك نتيجة للاستثمار في نهج مبتكر وشامل لجذب وتطوير الكفاءات الوطنية. ويطرح بنك الخليج سنويًا برنامج اجيال لتدريب الخريجين المنضمين حديثًا لبنك الخليج، حيث يتم تدريبهم لمدة ستة اشهر بهدف الحصول على المهارات الأساسية للعمل المصرفي.

وتسلمت الجائزة مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج، سلمى الحجاج، التي قالت: «نفخر بأن يتم تكريم جهودنا لتوطين القوى العاملة من قبل القمة الحكومية الدولية للموارد البشرية، وهي تجمع سنوي لشخصيات خليجية فذة في مجال الموارد البشرية».

