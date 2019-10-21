مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي اسماء المجموعة الأخيرة من الفائزين في حملته الترويجية لموسم الصيف بعنوان «6 ملايين من اميال سكاي واردز، 60 فائزاً». وقد اقيم السحب في المقر الرئيس للبنك الأهلي الكويتي، حيث فاز خلاله 20 عميلاً محظوظاً بكسب 100,000 من اميال سكاي واردز لكل منهم.

وسوف يتم ايداع اميال سكاي واردز في حساب عضوية سكاي واردز طيران الامارات الخاص بهم، والتي يمكن فيما بعد استردادها على شكل رحلات سفر او ترقية درجة السفر على متن خطوط طيران الامارات، بالاضافة الى الاقامة في الفنادق الفخمة او الذهاب في رحلات عائلية مليئة بالمرح والتسلية مع مجموعة متنوعة من شركاء سكاي واردز طيران الامارات، او الحصول على تذاكر لحضور باقة متنوعة من الأحداث الرياضية والفعاليات الثقافية حول العالم.

والجدير بالذكر ان تاريخ الشراكة الوطيدة التي تربط بين البنك الأهلي الكويتي وسكاي واردز طيران الامارات يعود الى اكثر من 17 عاماً. وفي كل عام يطلق البنك الأهلي الكويتي حملات ترويجية متنوعة لمكافأة عملائه الحاليين بكسب اميال سكاي واردز اضافية، كما انه قد اتاح للعديد من العملاء المحظوظين امكانية السفر لمجرد قيامهم باستخدام بطاقتهم لسداد ثمن مشترياتهم.

أسماء الفائزين لشهر سبتمبر: طارق بلال نجيب، فيصل عبدالعزيز المشعل، هاني محمد بكر، نصر الله سيد بهبهاني، عبدالعزيز بدر الرويح، طلال ملك العجيل، شيبو توماس جون، الشيخة فضيلة يوسف الصباح، سعد محمد معرفي، خديجة حسن الشطي، محمد احمد محمد، حمدي صبري محمود، نزار عبدالوهاب العريفان، ماجد عيسى الشعيب، حسين محمد كريم، فهد مزعل البحر، عبدالله سليمان المشوطي، الشيخ مشعل الصباح، عبدالغني محمد بهبهاني، وعبدالله فيصل السميط.

