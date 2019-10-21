مال وأعمال

شارك بنك وربة في تسويق وترتيب اصدار صكوك اسلامية بقيمة 600 مليون دولار لشركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية المصنفة من قبل شركة موديز مع نظرة مستقبلية BI وذلك لمدة 5 سنوات بنسبة ربح 6.75%، وبسعر اصدار 9.845 دولارات بما يؤدي الى عائد سنوي بنسبة 7%. ويأتي هذا التسويق والترتيب بالتعاون مع مدراء الاصدار المتضامنين حيث تم اصدار الشهادات ضمن برنامج الشركة الساعي لاصدار ملياري دولار اميركي والذي تم ادراجه في بورونكست دبلن.

وبهذه المناسبة اكد رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة ثويني خالد الثويني على ان الاقبال على الاكتتاب سجل نجاحا كبيراً فاق 2.7 اضعاف حجم الاصدار ليصل الى اكثر من 1.6 مليار دولار، معربا عن سعادته بمشاركة بنك وربة في هذا الاصدار النوعي للصكوك الذي يحسب نجاحه لشركة دار الأركان للتطوير العقاري الحاصلة على تصنيف وكالة موديز المعتمد على مبادئ الوكالة الاسلامية.

