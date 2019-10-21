مال وأعمال

قالت شركة كي جي ال لوجستيك ان دعوى اثبات الحالة رقم (2472/ 2018 مستعجل/8) واستئنافيها اللذين يحملان رقمي (789/ 2018 و508/ 2019 مستعجل/ 2) كانت تتناول بحث ادعاءات مؤسسة الموانئ الكويتية الباطلة ضد شركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل (شركة زميلة) ان الشركة الزميلة تستغل مساحات بميناء الشعيبة يتجاوز اجماليها 49 الف متر مربع.

وأشارت «لوجستيك» في بيان للبورصة امس، الى ان هذه المزاعم سبق لادارة مؤسسة الموانئ الترويج لها امام الجهات الرقابية، وأشارت اليها تلك الجهات الرقابية في تقاريرها الرسمية، الا ان اجراء المعاينة لتلك المساحات المزعومة اثبتت بطلان ادعاءات المؤسسة وعدم صحتها لمخالفتها الواقع على الأرض.

وأضافت الشركة: قضت عدالة المحكمة بجلسة 26 سبتمبر 2018، بندب خبير تكون مهمته الانتقال والمعاينة واثبات الحالة فقط، وأودع الخبير المنتدب تقريره بعد المعاينة والفحص، وانتهى فيه اجمالاً الى عدم ثبوت صحة ادعاءات المؤسسة الباطلة، وأن المساحة التي تستغلها الشركة لا تتجاوز 8533 متراً مربعاً.

وتابعت: ثم قضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2019 بانتهاء الدعوى، فقامت الشركة الزميلة باستئناف هذا الحكم بالاستئنافين سالفي الذكر؛ نظراً لأن الشركة الزميلة مُنعت من الدخول الى ميناء الشعيبة واستغلال المساحات الواردة بتقرير الخبرة منذ تاريخ 1 يناير2016 بالمخالفة للأحكام القضائية النهائية والباتة الصادرة لمصلحة الشركة الزميلة.

وبجلسة 15 اكتوبر 2019 قضت محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الاستئنافين.

وأكدت «لوجستيك» عدم صحة ما نقل عن «الموانئ» بأن «الخبرة» مكنت المؤسسة من دخول اراض في ميناء الشعيبة لمخالفته واقع الحال ووقائع الدعوى، حيث ان المؤسسة هي من اصدرت تصاريح الدخول للخبرة لمعاينة الأراضي المذكورة، التي هي تحت يدها، فضلاً عن ان «الموانئ» عجزت عن تقديم الأدلة امام القضاء على صحة مزاعمها الباطلة بشأن استغلال الشركة الزميلة للمساحات المذكورة، وبالتالي يضحى جلياً فساد ما كانت تزعمه ادارة المؤسسة امام الجهات الرقابية من بيانات مُضللة بهذا الشأن بهدف الاساءة الى سمعة الشركة والاضرار بها.

