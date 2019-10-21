مال وأعمال

بدأ العد التنازلي لآخر عشرة ايام يمكن خلالها فتح حساب الدانة والايداع للدخول في السحب السنوي لهذا العام. وسيقام السحب يوم 16 يناير 2020 في حفل كبير يتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 2019 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار

وتجدر الاشارة الى ان حساب الدانة متاح للكويتيين وغير الكويتيين المقيمين في الكويت. ويتعين على العملاء الاحتفاظ بالحد الأدنى للرصيد البالغ 200 دينار لفتح الحساب، شرط الاحتفاظ بالمبلغ نفسه للتأهل تلقائياً للدخول في سحوبات الدانة المقبلة. وفي حال انخفض الرصيد الى ما دون مبلغ 200 دينار في اي وقت، يتم خصم مبلغ 2 دينار من الحساب على اساس شهري لحين استيفاء الحد الأدنى للرصيد. اما بالنسبة للعملاء الذين يفتحون حساب الدانة او يودعون اكثر في الحساب، فيتأهلون للدخول تلقائياً الى السحوبات الأسبوعية في غضون يومين. وللمشاركة في سحوبات الدانة ربع السنوية والسنوية المقبلة في عام 2019، يتعين على العملاء الاحتفاظ بالرصيد المطلوب.

