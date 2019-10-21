مال وأعمال

أوضح الموجز الاقتصادي لـ«بنك الكويت الوطني» ان صندوق النقد الدولي حذر من ان البنوك المركزية العالمية تهدر ما لديها من «ذخيرة محدودة» في محاولة للتخفيف من حدة تراجع الاقتصاد العالمي الذي بلغ اضعف مستوياته منذ الركود العميق.

وفي تقييم متشائم للوضع الاقتصادي، توقع صندوق النقد الدولي ان يصل معدل النمو العالمي الى 3.0% للعام 2019، بتراجع بلغت نسبته 0.3% مقارنة بتوقعاته الصادرة في ابريل الماضي. وخلال العام الماضي، لاحظنا مظاهر ضعف واسعة النطاق بما ادى الى التأثير سلباً على الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة وبصفة خاصة منطقة اليورو وكذلك الاقتصادات المتقدمة لبعض الدول الآسيوية الصغيرة.

ويعزى الضعف بصفة رئيسة الى التدهور الشديد في نشاط الصناعات التحويلية والتجارة العالمية، هذا بالاضافة على ارتفاع الرسوم الجمركية واستمرار عدم اليقين المحيط بالسياسة التجارية بما يعوق الاستثمار والطلب. وحذر صندوق النقد الدولي من انه بعد ان قامت البنوك المركزية باطلاق بعض من الذخيرة المحدودة التي لديها للتخفيف من اخطاء السياسات فربما لم يتبق امامها الكثير عندما يصبح الاقتصاد في وضع اسوأ.

الا انه من المتوقع ان يرتفع معدل النمو الى 3.4% في العام 2020 حيث يمكن ملاحظة تحسن الأداء الاقتصادي في عدد من الأسواق الناشئة في اميركا اللاتينية والشرق الأوسط وبعض الدول الأوروبية التي تواجه توترات في الفترة الحالية.

وعلى الرغم من ذلك، اكد صندوق النقد الدولي في تقريره الرسمي انه: «في ظل عدم اليقين المحيط بآفاق الاقتصاد في العديد من هذه البلدان، والتباطؤ الاقتصادي المتوقع في الصين والولايات المتحدة، ووجود عدد من المخاطر المعاكسة البارزة، فالاحتمال كبير بأن تتباطأ وتيرة النشاط العالمي الى حد اكبر بكثير. وللحيلولة دون حدوث هذه النتيجة، ينبغي ان تكون السياسات حازمة في استهداف نزع فتيل التوترات التجارية، واحياء التعاون متعدد الأطراف، وتوفير الدعم في الوقت المناسب للنشاط الاقتصادي حيثما دعت الحاجة».

تباطؤ إنفاق المتسوقين الأميركيين

سجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة اول تراجع لها منذ سبعة اشهر بما اسهم في تعزيز حالة الضعف التي تمر بها معنويات المستهلك والتي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الأميركي. حيث انخفض اجمالي قيمة المبيعات بنسبة 0.3% في سبتمبر مقابل ارتفاعه بنسبة 0.6% خلال الشهر السابق وفقاً لوزارة التجارة. وبالنظر الى مبيعات التجزئة الأساسية، تقلص هذا الرقم ايضاً وان كان بمعدل هامشي في سبتمبر بنسبة -0.1% مقارنة بمعدل نموه السابق بنسبة + 0.2%. ويمكننا الآن ملاحظة انتشار تباطؤ قطاع الصناعات التحويلية تدريجياً وامتداد تأثيره ليشمل معنويات المستهلكين. وعلى الرغم من النمو القوي لمعدلات الدخل الى حد كبير والمقومات الاقتصادية المواتية للمستهلكين، الا ان هناك حالة من الحذر الشديد على خلفية الانباء المتعلقة بالحرب التجارية مع الصين. ورغماً عن ذلك، ما يزال الاقتصاد الأميركي نشطاً.

