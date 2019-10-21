مال وأعمال

انخفضت اسعار النفط بشدة بعد اعلان ادارة معلومات الطاقة الأميركية عن زيادة قدرها 9.3 ملايين في مخزونات النفط للأسبوع المنتهي في 11 اكتوبر.

وأضافت ادارة معلومات الطاقة الأميركية ان المخزونات التي بلغت 434.9 مليون برميل كانت اعلى بنسبة 2% عن متوسط الخمس سنوات لهذا الموسم. ويأتي هذا التقرير في اعقاب بضع تقارير غير مستحبة عن الاقتصاد العالمي حيث قام صندوق النقد الدولي مجدداً بخفض توقعات النمو العالمي.

وتشير المخاوف بصفة رئيسة نحو تباطؤ الاقتصاد وضعف بيانات الاستيراد والتصدير من الصين. الا ان الأسعار ارتفعت لاحقاً بعد ورود انباء عن وصول الولايات المتحدة وتركيا الى اتفاق لوقف اطلاق النار في سورية.

وتراجع سعر مزيج خام برنت بحوالي 1.65% تقريباً خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليصل الى مستوى اقل بكثير من اعلى مستوياته المسجلة في سبتمبر البالغة 71.95 حيث يصل حالياً الى 59.70.

