مال وأعمال

واشنطن - «كونا»: حل محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل ضمن قائمة أفضل محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم لعام 2019 وذلك للسنة الثانية على التوالي وفق تقييم مجلة (غلوبال فاينانس) العالمية المتخصصة في المجالات المصرفية والمالية.

وقدمت جائزة أفضل محافظ للدكتور الهاشل في حفل مجلة (غلوبال فاينانس) السنوي الذي اقيم ضمن أعمال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن حيث تم تكريم محافظي البنوك المركزية الأفضل في العالم.

وتصدر مجلة (غلوبال فاينانس) منذ عام 1994 تقييما سنويا لأفضل محافظي البنوك المركزية فيما يزيد عن 94 دولة يستند إلى عديد من المعايير من بينها النجاح في السيطرة على التضخم وتحقيق أهداف الاستقرار والنمو الاقتصادي إلى جانب استقرار العملة الوطنية وإدارة أسعار الفائدة.

وأشارت المجلة إلى أن محافظي البنوك المركزية حول العالم يواجهون نذر الركود الاقتصادي المحتمل بأدوات محدودة في ظل المتغيرات الاقتصادية والنزاعات التجارية وعدم الاستقرار السياسي مما يضع عليها مزيدا من المسؤوليات نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي منوهة إلى أن المحافظين الذين تم تكريمهم يقدمون أمثلة على حسن القيادة في مثل هذه الأوضاع المتغيرة.

ويشغل د. محمد الهاشل رئاسة مجلس إدارة «معهد الدراسات المصرفية» في الكويت، والمحافظ المناوب لدولة الكويت لدى كل من «صندوق النقد الدولي»، و«صندوق النقد العربي»، ورئيس اللجنة التنفيذية وعضو مجلس الإدارة لـ «المؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة».

وتبرز الأرقام نجاح «الهاشل» في رسم سياسة الكويت النقدية والائتمانية، والحفاظ على معدلات التضخم ضمن نطاقات منخفضة.

ويقوم محافظ المركزي ولجنة السياسية النقدية بتحديد أسعار الفائدة على معاملات الاقتراض والإيداع وفقا لمعطيات الأسواق المحلية والعالمية.

ومؤخرا، خالف بنك الكويت المركزي توجهات خفض الفائدة الأميركية ثلاث مرات ليبقي سعر الخصم بدون تغيير عند 3 في المئة، والمطبق منذ مارس 2018.

ووصلت موجودات المركزي الكويتي خلال فترة «الهاشل» لأعلى مستوياتها على الإطلاق في الأشهر الأخيرة، ليسجل 11.065 مليار دينار (36.6 مليار دولار) بنهاية أغسطس الماضي.

ويتولى «الهاشل» رئاسة مجلس إدارة «مجلس الخدمات المالية الإسلامية»، وهو عضو في كل من « المجلس الأعلى للبترول «، مجلس إدارة «الهيئة العامة للاستثمار»، ومجلس إدارة « المجلس النقدي الخليجي «، إضافة إلى أنه عضو المجموعة الاستشارية الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «مجلس الاستقرار المالي».

وكان الهاشل حصل على دكتوراه في التمويل عام 2003 من «جامعة أولد دومينيون» في الولايات المتحدة الأميركية، وماجستير في الاقتصاد عام 2003 من الجامعة ذاتها، وماجستير آخر في إدارة الأعمال عام 2001 من «جامعة إيموري» في ولاية جورجيا.

وتخرج عام 1997 من «جامعة الكويت « ببكالوريوس في هندسة الكمبيوتر، بالإضافة إلى حصوله على دبلوم المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية «IFRS» عام 2008 من مؤسسة «ارنست ويونغ» في مملكة البحرين.

