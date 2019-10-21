مال وأعمال

حصد بنك الكويت الوطني جائزة أفضل بنك في الأسواق الناشئة حول العالم لعام 2019 من مجلة «غلوبل فاينانس» العالمية، وذلك خلال الاستبيان السنوي الذي شارك فيه نخبة من أبرز المديرين التنفيذيين للشركات المالية والمحللين والمصرفيين في جميع أنحاء العالم.

ووقع الاختيار على بنك الكويت الوطني استناداً إلى أداء البنك خلال العام الماضي ومعايير أخرى شملت قوة الأداء الإداري ومكانته الرائدة بالقطاع المصرفي الإقليمي والعالمي. ويعد بنك الكويت الوطني أول بنك في الكويت يفوز بجائزة أفضل بنك على مستوى الأسواق الناشئة حول العالم.

وتم اختيار الوطني إلى جانب بنوك عالمية كبرى مثل بنك أوف أميركا، ستاندرد تشارترد ، وسوسيتيه جنرال، DBS السنغافوري، وبنك OCBC الصيني، وبنك BBVA الإسباني.

وأعلنت «غلوبل فاينانس» عن قائمة الفائزين بجائزة أفضل البنوك العالمية في 2019 التي ضمت بجانب أفضل بنك في الأسواق الناشئة مجالات عدة من بينها: الخدمات المصرفية للأفراد، الخدمات المصرفية للشركات، المشتقات، التمويل المستدام، الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأفضل بنك على مستوى الأسواق ما دون الناشئة.

وقد تسلم الجائزة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر خلال حفل خاص أقيم في العاصمة الأميركية واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية المقبلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ويذكر أن غلوبل فاينانس العالمية التي تأسست في العام 1987 وتتخذ من نيويورك مقراً لها من أعرق المجلات المتخصصة في قطاعي التمويل والاقتصاد ويبلغ عدد قرائها أكثر من 50 ألفاً من المديرين التنفيذيين ومسؤولي القرارات الاستثمارية والاستراتيجية في المؤسسات المالية في 188 دولة حول العالم.

وتجري المجلة سنوياً العديد من الاستبيانات حول الابتكار والربحية للبنوك والمؤسسات المالية حول العالم يتم على إثرها اختيار الأفضل على المستوى الإقليمي والعالمي.

