مال وأعمال

استمر بنك بوبيان في تحقيق أنجازاته على المستوى المحلي مضيفا لمسيرة نجاحه التى بدأها قبل سنوات إنجاز جديد بحصوله للعام الرابع على التوالي على جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية لعام 2019 نتيجة ما حققه من نمو في مختلف مؤشراته المالية ونمو حصصه السوقية .

وتم التكريم في الحفل الذي اقيم في واشنطن خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي حيث تسلم الجائزة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك عادل عبدالوهاب الماجد وعدد من مسؤولي البنك في الحفل الكبير الذي اقيم بهذه المناسبة .

وقال الماجد تعليقا على هذا الإنجاز المميز « بحمدالله تمكنا من تحقيق هذا الإنجاز والذي نرجعه بعد الله تعالى إلى مواردنا البشرية المميزة وثقة عملائنا ومساهمينا فيما نقوم به منذ سنوات « مضيفا ان البنك فخور بسجله من الجوائز والتقديرات التى حصل عليها ولاسيما في السنوات الاخيرة خاصة وانها تأتي من مؤسسات إقليمية وعالمية مشهود لها بالحيادية والثقة الكبيرة في اختياراتها المبنية على الارقام والنتائج المالية وإنجازات السوق».

واكد الماجد « ان مثل هذه التقديرات العالمية تلقى على عاتقنا كإدارة المزيد من المسؤوليات بالحفاظ على مستويات الخدمة المميزة التى نقدمها للعملاء « مؤكدا ان الإبداع والإبتكار وخدمة العملاء المميزة طريق البنك للمحافظة على نجاحاته».

معايير الفوز

وكانت مؤسسة غلوبل فاينانس في معرض توضيح اسباب منحها الجائزة للبنك قد ذكرت ان بنك بوبيان تمكن وخلال فترة قصيرة نسبياً من تحقيق قفزات في معدلات نمو مؤشراته المالية لاسيما الحصص السوقية في واحد من اكثر اسواق المنطقة منافسة . وبالنسبة لخدمات الشركات قال الماجد «يتطلع بنك بوبيان لأن يكون «الاختيار الأول والبنك المفضل للخدمات المصرفية للشركات» وعليه نجحنا في إطلاق خدمات ومنتجات إلكترونية مبتكرة ومتميزة حيث تم إدخالها للمرة الأولى في القطاع المصرفي المحلي تجاوباً مع توجهات البنك لتحقيق جميع الاحتياجات والمتطلبات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء».

من ناحية اخرى قال الماجد «بما أن الإبداع والابتكار يُمثلان ركيزةً أساسية في نموذج عمل بنك بوبيان حافظنا بثبات خلال الاعوام الماضية على تطوير الابتكار وخدمات العملاء وللمحافظة على الأفضلية في السوق واصل بنك بوبيان طرح خدمات ومنتجات مصرفية جديدة ومبتكرة بالإضافة إلى تطوير ما هو متوفر». وأضاف «حافظ بنك بوبيان على أعلى المعايير في طرح منتجات متاحة بسهولة وبطرق مبتكرة للعملاء لتتناسب مع احتياجاتهم إما من خلال التكنولوجيا أو السبل التقليدية حيث تمكنا من خلال عنايتنا ومثابرتنا وتفانينا في العمل من تحقيق أعلى مستوى من رضا العملاء».

