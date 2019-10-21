مال وأعمال

صرح الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد الحساوي أن الاتحاد في إطار حرصه على التواجد الفعال في المحافل الدولية لإبراز صورة مشرفة وحضارية للكويت والقطاع المصرفي، فقد نظم حفل استقبال لكبار الشخصيات المصرفية الكويتية والعربية والدولية يوم 18 أكتوبر في فندق Four Seasons، وذلك على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأميركية واشنطن. وأشار الحساوي إلى أن الحفل حضره لفيف من الشخصيات الاقتصادية والمالية تجاوز عددها 500 شخصية من دول العالم. وقد شرف الحفل بالحضور محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل وسعادة السفير الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية، والمدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد، والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار فاروق بستكي، وعدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية بواشنطن بالإضافة إلى عدد كبير من المسؤولين الحكوميين وقيادات القطاع المالي والمصرفي من العرب والأجانب.

وكان في استقبال الحضور رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في بنك بوبيان عادل عبدالوهاب الماجد وعدد من رؤساء وقيادات البنوك الكويتية.

وأكد الحساوي أن التواصل والاجتماعات بين الاتحاد والمؤسسات المصرفية الكويتية من جهة ونظيراتها الدولية والمؤسسات والمستثمرين العالميين من جهة أخرى يعمل على توضيح الحقائق حول أوضاع الاقتصاد الكويتي كما أنه شكل فرصة لإبراز قوة القطاع المصرفي الكويتي التي تعزز قدرته على امتصاص تداعيات الأزمات، والتعريف بمتانة أوضاع هذا القطاع الذي كان سباقاً في اعتماد وتطبيق المعايير التنظيمية والرقابية الدولية وكذلك التصنيفات المرموقة التي تحظى بها وحدات هذا القطاع الحيوي ودور البنوك في تمويل الاقتصاد والتنمية في ظل رقابة بنك الكويت المركزي وسياساته الحصيفة. وتابع الحساوي أن الحفل كان فرصة طيبة للتعارف وتبادل الخبرات بين القيادات المصرفية الكويتية مع نظرائهم العرب والأجانب لتبادل الآراء ومناقشة سبل التعاون الثنائي. جدير بالذكر، أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي تضم محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية للدول الأعضاء، ويحضرها نحو 10 آلاف شخص، من بينهم حوالي 3500 من أعضاء وفود البلدان الأعضاء في هاتين المؤسستين، وتستهدف مناقشات حول التنمية والفقر وتعزيز التعاون المشترك والتمويل، حيث يقوم البنك والصندوق بتنظيم عدد من المنتديات لتسهيل تفاعل الحكومات والمعنيين من خبراء البنك والصندوق مع القطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين ومسؤولي القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية وممثلي المنظمات الدولية. هذا وتضم الاجتماعات السنوية لمجلسى محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي كل من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين وذلك لمناقشة أهم القضايا العالمية، ومنها: الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر والتنمية الاقتصادية.

