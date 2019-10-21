مال وأعمال

شارك وفد بنك الكويت الوطني في حفل الاستقبال الذي نظمه اتحاد مصارف الكويت في العاصمة الأميركية واشنطن يوم الجمعة الماضي وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجلس محافظي البنك الدولي والذي اختتم أعماله امس .

وقد نظم اتحاد مصارف الكويت حفل الاستقبال في فندق الفورسيزون بحضور محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار فاروق بستكي والسفير الشيخ سالم عبدالله الجابر سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية وعدد كبير من المسؤولين الحكوميين الكويتيين وكبار المصرفيين والمستثمرين وصانعي السياسات المالية حول العالم.

وتخلل الحفل لقاءات للمصرفيين الكويتيين مع نظرائهم العرب والأجانب لنقاش آخر المستجدات المالية والمصرفية، كما تم بحث فرص تبادل الخبرات ومناقشة سبل التعاون في مجالي التمويل والاستثمار.

الجدير بالذكر أن وفد بنك الكويت الوطني ترأسه الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر والرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة جورج ريشاني ومدير عام فرع بنك الكويت الوطني في نيويورك مروان صبيح.

