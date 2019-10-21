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شدد عدد بارز من السينمائيين العرب علي اهمية مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي ووصفوه بانه منصة اضافية للتواصل مع الجمهور المغربي والذي وصفوه بالجمهور المتذوق والواعي للتطور الذي بلغته صناعة الفن السابع كما اكدوا علي حسن التنظيم والاختيارات الفنية العالية المستوي.

وايضا التكريمات السينمائية التي رسخت عدداً بارزاً من النجوم من بينهم للنجم الكويتي الكبير داود حسين.

في بداية حديثه قال المخرج المصري الكبير خيري بشارة بان مهرجان الدار البيضاء يمثل واحدة من الاضافات الايجابية لرصيد السينما العربية وفضاء متجدداً للتحليق بعيدا وفرصة للتواصل مع كل ما جديد من احدث نتاجات السينما العربية في مدينة الدار البيضاء العاصمة التجارية للملكة المغربية.

بدوره قال المخرج الجزائري القدير احمد راشدي بان المهرجان يمثل منصة للتواصل مع الجمهور المغربي المتذوق والمتابع لكل ما هو جديد ومتميز لصناعة الفن السابع.

واشار الراشدي بانها الدورة الثانية على التوالي التي يحضرها بعد ان ترأس في العام الماضي لجنة التحكيم وسيشارك هذا العام في تقديم درس في السينما.

وقال ايضا بان المهرجان ومنذ دورته الاولى استطاع ان يعلن عن حضوره على خارطة المهرجانات السينمائية العربية وهو ما يؤكد جدية الاشتغال واحترافية التحضير والذي سيكون له ابعاد اضافية لرصيد هذا العرس السينمائي .

وقال النجم الكوميدي المصري هاني رمزي: سعدت أولا بالتكريم الرفيع الى جوار صفوة من نجوم الكوميديا ومنهم النجم الكويتي القدير داود حسين والنجم السوري الكبير دريد لحام وهو شرف كبير والتفاتة رائعة تجسد قيمة ومكانة نجوم الكوميديا في العالم العربي.

وسعدت بحفاوة الاستقبال والدعم الجماهيري المغربي المتذوق والداعم للسينما العربية .

فيما قال المخرج الكويتي حمد الصراف : اولا اعبر عن سعادتي باختيار فيلمي «إن بارادوكس» في المسابقة الرسمية وهي اول مشاركة كويتية في هذا المهرجان الذي يمتاز بالمستوى الرفيع للتنظيم والاختيارات الغالية الجودة التي ترسخ قيمة المهرجان وجدية التنافس.

واعتبر اختيار فيلمي بحد ذاته انحاز واهمية باللغة .

وقال النجم المغربي يونس مقري :لقد استطاع مهرجان كازابلانكا خلال زمن قياسي ان يحقق حضوره ويحتل مكانته الرفيعة على خارطة المهرجانات السينمائية المغربية والعربية بات موعداً اضافياً منتظراً يمتاز بالدقة في التنظيم والبرمجة ويمثل فرصة لحوار معمق بين المبدع في المغرب والعالم العربي.

وقد سعدت شخصيا بلقاء عدد بارز من الفنانين والمخرجين والنقاد العرب كما ان المهرجان يؤمن لعشاق السينما العربية في المغرب فرصة ذهبية اللتواصل مع كل ما هو جديد ومتفرد ما يؤكد قيمة المهرجان ويرسخ مكانته كموعد حقيقي للفن السابع على الصعبد العربي.

لقطات

وصلت الى الدار البيضاء النجمة منى شداد تلبية لدعوة رسمية من المهرجان وشرعت في متابعة الفعاليات.

يحظى نجوم الكويت باهتمام ومتابعة من قبل أجهزة الإعلام المغربية والعربية.

يصل الى المغرب الفنان فيصل العميري لحضور حفل افتتاح فيلمه «إن بارادوس» إخراج حمد الصراف .

شهد المهرجان ندوة عن السينما الكوميدية في العالم العربي شارك بها النجم هاني رمزي المخرج سعيد حامد وأدارها الناقد محمد عاطف.

تواصل رئيسة المهرجان العمل على مدار الساعات من اجل متابعة ادق التفاصيل لانجاح المهرجان.

تقدم أجهزة الاعلام المغربية اسناداً رفيع المستوى في الاحتفاء بالمهرجان وافلامه وضيوفه.

شهدت يوم الاحد الدار البيضاء سقوط الامطار وهي اول امطار الموسم مما شكل فأل خير ان يقترن المهرجان بسقوط الأمطار.

تحظى عروض المسابقة الرسمية للافلام الروائية والقصيرة باهتمام ومتابعة إيجابية من قبل الجمهور الغربي بجميع أجياله.

