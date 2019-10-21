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سقطت الفنانة ليدي غاغا من على خشبة المسرح خلال حفل غنائي لها في مدينة لاس فيغاس الأميركية.

ووفقا لما ذكره الموقع وقعت الحادثة عندما دعت الليدي غاغا أحد معجبيها إلى خشبة المسرح وحملها على المسرح ولكن انزلقت قدماه ما أدى لسقوطهما معا على الأرض بين الجمهور.

مرت لحظات وعادت غاغا من جديد تصعد على المسرح ولم تبد عليها أية إصابات واستدعت المعجب من جديد واحتضنته وقالت له «عليك أن تعدني أن تسامح نفسك على ما حدث».

وبعد انتهاء الحفل نشرت الحائزة على جائزة الأوسكار عدة صور لنفسها تستحم في حوض من الثلج ثم في حوض مياه ساخن واخرى وهي ترتدي بذلة بداخلها مكعبات ثلج وعلقت غاغا عليها «مرحلة ما بعد العرض الغنائي ..

حمام جليدي لمدة 5 - 10 دقائق، حمام ساخن لمدة 20 دقيقة ثم بذلة ضغط معبأة بمكعبات ثلج لمدة 20 دقيقة.

