ثقافة

أعرب فريق عمل برنامج شاعر المليون، والمشاركين في جولة مقابلة الشعراء في الكويت، عن فرحتهم البالغة بعودة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى بلاده سالماً معافى من الولايات المتحدة، بعد شفائه من الوعكة التي ألمّت بسموه، داعين الله أن ينعم عليه بموفور الصحة والعافية، وأن ويحفظ سموه للكويت وللخليج العربي وللأمتين العربية والإسلامية.

وتقدم فريق البرنامج بالتهنئة والتبريك بهذه المناسبة الغالية إلى شعب وحكومة الكويت، وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، بعودة والد الجميع سالمًا معافى، مؤكدين أن سموه والد الجميع وأن محبته في قلوب الإماراتيين وأبناء الخليج والعالم العربي كبيرة.

وعمت الفرحة أرجاء موقع تصوير المقابلات في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة في الكويت، حيث قدم عدد من الشعراء قصائد شعرية تعبر عن فرحتهم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع، وسط تفاعل كبير من المشاركين وفريق العمل.

كما تفقد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في دولة الكويت، صقر ناصر الريسي، موقع تصوير مقابلات شعراء برنامج شاعر المليون الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وتجول السفير بمرافقة عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، والتقى بأعضاء لجنة التحكيم: سلطان العميمي ود.غسان الحسن والشاعر حمد السعيد، وأعضاء اللجنة الاستشارية للبرنامج بدر الصفوق وتركي المريخي، وفريق الإعداد والطاقم الفني والتسجيل.

وأعرب الريسي خلال لقاء تلفزيوني أجراه مع الإعلامي عبدالله الكربي ضمن فقرة مجلس شاعر المليون، عن سعادته البالغة بعودة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى بلاده سالماً معافى، بعد رحلة علاج تكللت بالنجاح، مهنئاً شعب الكويت بهذه المناسبة العزيزة، سائلاً العلي القدير أن يمد سموه بموفور الصحة والعافية وأن يبقيه ذخراً وسنداً للكويت وللأمتين العربية والإسلامية.

وأشاد السفير بجهود فريق عمل البرنامج على ما يبذلونه من جهود كبيرة في سبيل الوصول إلى المبدعين في مجال الشعر النبطي، وأن ذلك يجسد رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة حاضنة للإبداع والمبدعين.

من جانبه قال عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، إن جولة مقابلة الشعراء في دولة الكويت هي المحطة الثالثة من هذا الموسم للوصول إلى المبدعين في عالم الشعر النبطي ومنحهم الفرصة الكافية للمشاركة أمام شعراء الوطن العربي.

وأضاف المزروعي: جولة الكويت تحتل في كل موسم مكانة مميزة من حيث حجم المشاركة الكبيرة من الشعراء، وكذلك الأداء المميز الذي يقدمونه أمام لجنة التحكيم، وتوقع أن تكون هذه الجولة بمستوى أقوى من المواسم السابقة، فلقد كانت نسبة التسجيل مرتفعة والحضور مميز متمنياً النجاح والتوفيق لكافة المشتركين.

بدوره قال سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر عضو لجنة التحكيم، إن اثنين من الشعراء لفتا انتباه لجنة التحكيم واللجنة الاستشارية وحصلا على بطاقتين ذهبيتين.

