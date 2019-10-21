ثقافة

يؤرخ هذا الكتاب الصادر عن ذات السلاسل للباحثة د.نور الحبشي، لزمن من أهم الأزمنة في تاريخ الكويت المعاصر، الذي يبدأ من نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945م، وتنتهي بنهاية عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح بعد أن تــولى مــسؤولية الحــكم (1950م 1965م)، وقد حدثت فيه تحولات عظيمة وخطيرة في حياة الكويت يأتي في مقدمتها: تحقيق الاستقلال الوطني، وانتهاء عهد الحماية البريطانية عام 1961م، والاعتراف بالكويت دولة حرة مستقلة ذات سيادة كاملة على أرضها ومصيرها، وكان للأحداث السياسية من مطالبة العراق بالكويت عام 1961م، وكيفية الردّ الكويتي على هذه المطالبة، مروراً بالدستور عام 1962م، وانتخابات أول مجلس أمة، وكذلك التحولات الاقتصادية التي حدثت للكويت جراء تدفق النفط و تطبيق مبدأ المناصفة في أرباح الشركات المنتجة للنفط، وإقامة صناعات ومشروعات تنموية، وتنظيم قطاعات المصارف، والتأمين والأسواق والاستثمار، إضافة إلى الحديث عن التحول الاجتماعي من خلال التطرق إلى مسألة النمو السكاني، والتعليم، وتطور المؤسسات الثقافية والطبية العلاجية في الكويت.

