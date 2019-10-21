ثقافة

شَيْءٌ هُنالِكَ مَرَّ مُنطَلِقَا

يَختالُ مُزدَانًا ومُؤْتَلِقَا

أَسَرَتْ مَلامِحُهُ علَى عَجَلٍ

قَلبي، وذُلُّ الأَسْرِ إِنْ عَشِقَ

وكَأَنَّهُ مَبعُوثُ إِبلِيسٍ

لِيُزِينَ لِي العِصيانَ بعدَ تُقَى

وانتَابَنِي شَوْقٌ لِرُؤيَتِهِ

فازْدَدتُّ مِن فَرطِ الجَوَى قَلَقَا

حتَّى تَغلغلَ في حَنايايَا

والنومَ من عَيْنَيَّ قد سَرَقَ

كَمْ حِيلةٍ لِلفَهمِ قد يَئِسَتْ

ما دامَ سَهمُ هَواهُ قد سَبَقَ

وأَخافُ أَنْ يَشقَى الفُؤادُ بهِ

إِذْ أَنَّهُ لَمَّا رَأَى عَلِقَ

وضَرَبتُها كَفًّا علَى كَفٍّ

والهَمُّ أَوْرَثَ مَهجَعِي أَرَقَا

حتّى دَعا قَلبي لِمَجلِسِهِ

وانسَابَ يُنفِقُ وُدَّهُ غَدَقَا

فارتابَ مِمَّا يَدَّعِي وَلَهًا

ثُمَّ اطمَأَنَّ وكادَ أنْ يَثِقَ

لكنَّ لُطفًا مَا بِدَاخِلِهِ

ما انفَكَّ يَنصَحُ كُلَّما خَفَقَ:

مَنْ يَجهِلُ الإبحارَ عَوَّامًا؛

لا يَستغِيثُ البَحرَ إِنْ غَرِقَt

لا تَركَنَنَّ إلى ابتِسامَتِهِ

أَو أنَّهُ بالحُبِّ قد نَطَقَ

كمْ مِنْ كَذُوبٍ في مَقالَتِهِ

مَهما ظَنَنتَ بأنّهُ صَدَقَ

ولَكَمْ بَريءٍ في مَشاعرِهِ

يُغويهِ غَيْمٌ زَائِفٌ بَرَقَ

* شاعر مصري

