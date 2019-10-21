الناس

تحت رعاية السيد محمد الصقر رئيس مجلس أمناء «لوياك» احتفلت لوياك لبنان بعيدها العاشر وقد حضر الحفل كل من د. سعد البراك والسيدة فادية المرزوق والسيدة فارعة السقاف عن مجلس الأمناء وكل من السيدات فتوح الدلالي ومنى الكالوتي ولارا دردريان وناديه المرزوق عن مجلس ادارة لوياك ورئيس مجلس إدارة جمعية لوياك لبنان الاقتصادي المعروف رمزي صبوري والإعلامية ناديه أحمد المدير المنتدب من الكويت لإدارة لوياك لبنان .

كما حضر الحفل لفيف من الشخصيات اللبنانية المهمة منهم الفنانة العالمية نادين لبكي والإعلامية العربية المعروفة السيدة جزيل خوري والإعلامي المعروف ريكاردو كرم والفنان الموسيقي العالمي خالد مزنر والسيد حبيب بركات مدير بنك الكويت الوطني في لبنان وسيدة الأعمال المعروفة مي مخزومي والسيد أنتوني ستيفان رجل الأعمال ( أول رئيس مجلس ادارة للوياك لبنان ) السيدة سعاد أمين الرئيسة السابقة للوياك لبنان والسيد غسان صيداوي ورجل الأعمال السيد علي حمادة وحرمه السيدة سمر ماضي وحضر من الكويت السيد فهد بوشعر مدير عام فندق شيراتون شريك لوياك والسيدة زينة مقدم متطوعة دائمة للوياك وهي مؤسسة ومدير عام شركة PH7 الشريك الاعلامي لوياك ومؤسساتها التابعة.

وبدأ برنامج الحفل بكلمة السيدة فارعة السقاف التي رحبت فيها بالحضو وشرحت رحلة لوياك لبنان منذ التأسيس وحتى اليوم والتحديات التي واجهتها وأشادت السقاف في كلمتها بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين حكومة وشعباً قائلة: «من الطبيعي أن نفكر في لبنان اولاً وقبل اي بلد عربي آخر فالعلاقة بين الشعبين قديمة ووطيدة ان كانت اقصاديا أو ثقافياً او سياسيا او اجتماعياً فالكثير من الكويتيين مثلاً تعلموا هنا بعضهم منذ طفولته مثلي وبعضهم في شبابه في مدارس وجامعات لبنان وكثيرة هي المشاريع الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية التي ربطت الكويت بلبنان وكما كان للكويت دور هنا كان للبنان دور في الكويت وكان للصحافي اللبناني دور مهم في بناء المؤسسات الإعلامية والصحفية في الكويت ولا ننسى التشابه الكبير بين البلدين سياسياً وأمنياً ومناخ الحرية والديمقراطية المتطابق تقريباً أضف الى ذلك عوامل كثيرة أخرى أدت الى تردد الكويتي على لبنان منذ مطلع القرن الماضي وسمحت بالمصاهرة والتزاوج بين الشعبين. ولو انتفت كل الأسباب سيبقى لبنان يحتل جزءاً هاماً وأساسياً وعاطفياً من ذاكرة الكويتي المخضرم. وكم من القصائد كتبها كويتيون في حب لبنان، وكم من لبناني اسمعه يكرر أمامي: أنتو الكويتيين بتحبوا لبنان أكتر مننا».

وشددت السقاف في كلمتها على أهمية العمل العربي المشترك وربط الشباب العربي بمشاريع تطوعية إنسانية مشتركة قائلة : «انطلقت لوياك عام 2002 برؤية واضحة تخطو اتجاهها يوماً بعد يوم واضعة في اعتبارها وحدة المصير الإنساني. فالمصير المشترك ليس شعاراً رومانسياً أتت به القومية العربية! المصير المشترك هو حقيقة علمية كونية فأي تدمير متعمد للجزء سيعود بالضرر على الكل».

لوياك قامت على منظومة من القيم والمباديء العادلة وتهدف الى تعزيز المسؤولية المجتمعية في نفوس الشباب. وقد انعكست تلك القيم بوضوح في البرامج والأنشطة التي تقدمها للشباب والتي تحرص على ربط الشباب العربي ببعضه البعض وعلى إطلاعه وتقريبه مالشعوب والحضارات الأخرى مكرسة قيمة الإحتفاء بالمختلف لا قبوله فحسب لقد اكتسبنا ثقة الشباب في كل بلد عربي عملنا فيه من الكويت والأردن ولبنان واليمن ذلك لأننا مكناهم من فرص جعلت واقعهم أفضل بكثير مما توقعوا فحققنا الكثير بالقليل من المال والكثير من المحبة».

