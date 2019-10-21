الناس

ضمن فعاليات الشهر التوعوي بمرض السرطان شارك مركز «الام نبيلة»، خلال يومين على التوالي بمعرض «بالفحص المبكر ننتصر» بالتعاون مع فريق الخطوة الاولى الذي استضافته كلية بروكسهل، ومعرض «محاربين السرطان» المقام بكلية الكويت التقنية. يذكر ان مركز الأم نبيلة الحائز على جائزة الكويت الدولية للمرأة المتميزة عام 2019 وبرعاية من سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، هو اول مركز نسائي في الشرق الاوسط لاستشفاء مريضات السرطان ومساعدتهن للتخلص من آثار العلاج الكيماوي «الكيموثيرابي» باستخدام مستحضرات جويرية المستخلصة من أعشاب وزيوت طبيعية خالصة 100 في المئةالتي ينتجها مصنع ماج الساير والحائز على جائزة سمو الامير لعام 2017 للمصانع المتميزة.

وقد ألقت مديرة العلاقات العامة للمركز عبير علي كلمه رحبت فيها بالحضور واثنت على اهتمام الكليات بتوعية جيل الشباب بأسباب وأعراض مريض السرطان، وكيفية التعامل مع حالته، وعرّفت عبير الطلبة بالعلاجات التي يقدمها مركز الام نبيلة لمريضات السرطان، والذي أسسته الباحثة الدكتورة داليا بدران، لاعادة الثقة للمريضات من خلال استقبال المركز لهن وتقديم الخدمة مجانية، لمساعدتهن على التخلص من السموم الجسدية والدوائية والذهنية والروحية الناتجة عن العلاج الكيماوي والاشعاعي.

شمل المعرض مشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة والاهلية المعنية بمرض السرطان لزيادة التوعية بأهمية الكشف المبكر مع اعطائهم جرعة من الامل من خلال نقل عدد من المتشافيات لتجربتهن في محاربة السرطان.

