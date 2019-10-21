الناس

في بادرة خيرية جديدة يطلقها ثلث العثمان وذلك ضمن مشروع خذ بيدي الثقافي التوعوي المنبثق من ثلث المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان، والذي يعنى بتطوير طلاب المرحلة الجامعية من خلال الدورات التدريبية المتخصصة والمحاضرات التوعوية، وصقلهم بالمهارات اللازمة لإعانتهم في حياتهم الدراسية والمهنية عند التخرج.

وقد انطلقت أولى فعاليات «برنامج واعد» التوعوي بدورة تحت عنوان «عادة التأجيل وطرق التخلص منها» قدمها الدكتور محمد الدغيم، وذلك في مركز البروميناد الثقافي، وتطرق خلالها عن سلبيات عادة التأجيل وكيفية التخلص من هذه العادة، بالإضافة للتدرب على وضع الأهداف والأولويات واستخدام التطبيقات الحديثة بالإنجاز.

وسيستمر البرنامج على مدار الموسمين الدراسيين بواقع محاضرة شهرية، ولهذا الموسم سيتم تقديم محاضرة لأهم عشر نصائح للطلبة مع الاستاذ عبدالله الصانع ، ودورة مناهج البحث العلمي مع د. فوزي الدوخي ، ودورة إدارة الميزانية الشخصية مع الاستاذ طلال المهنا.

