آراء

الثورات الجديدة في بعض العواصم العربية من بغداد الى بيروت محركها الأول هو الفساد، وكذلك ثورة التغيير الثانية في تونس التي جاءت برئيس شعبي نزيه كانت ردة فعل شعبية ضد فساد الطبقة السياسية السابقة.. الشعوب العربية التي أكل الفساد مقدراتها وحرمها لقمة العيش الكريم هي التي تخرج اليوم في احتجاجات ثائرة قد تقلب الأحداث رأسا على عقب اذا تصاعدت واستمرت، فعندما يلتهم فساد الطبقة السياسية خبز المواطنين لا يكون أمامهم خيار سوى الموت أو الاحتجاج والثورة مهما كان الثمن.

وفي زمن الاعلام المفتوح وتطور وسائل الاتصال والتواصل في العالم أصبحت فضائح الفساد أكثر رواجا وانتشارا وبالتالي أكثر تأثيرا في ضمائر الشعوب ومن ثم تولد حالة من التذمر الشعبي تتصاعد مع تراكم مظاهر الفساد بأنواعه حتى تصل لمرحلة ينعكس فيها تفشي الفساد على عيش الناس وأرزاقهم ومقدرات وخيرات بلدانهم التي تذهب هباء في كروش الفاسدين، في هذه المرحلة تتساوى في عيون الشعوب الحياة والموت.

الأمم التي سادت ثم بادت كان الفساد هو معول الهدم فيها وسبب انهيارها الأول، لذلك لابد أن تكون هناك حالة من الوعي الشعبي الوطني للحفاظ على كيان بلادهم من انتشار سوسة الفساد التي تنخر فيها.

يجب أن تسود ثقافة وطنية لدى الناس بأن انتشار الفساد يعني تهديد لكيان الدول ومصير الشعوب ومتى ترسخت هذه الثقافة لدى عموم الناس تتولد الحاجة المشتركة لحماية الدولة والحفاظ عليها لأن المعركة مع الفساد هي معركة وجود.

