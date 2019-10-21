آراء

تأتي الأحزاب السياسية في المجتمعات الديموقراطية كأداة معلنة لتحقيق سياسات معينة، تحتضن الأحزاب في مقراتها وأعمالها كل من يتفق مع الأفكار العريضة التي تعلنها أو ترثها من مؤسسي هذا الحزب أو غيره وتكافح كل الأحزاب السياسية المحترمة بالدول الديموقراطية العنصرية والطائفية مستبدلة هذه الخلافات بالاختلافات الفكرية الراقية التي تثمر أفكارا وخططا وبرامج انتخابية تستقطب الشباب والناخبين ليختاروا من يريدون وفق أفكارهم لا انتماءاتهم الضيقة.

مشكلة غياب الأحزاب والتنظيمات السياسية تسبب وبشكل مباشر في تشكل تجمعات مبنية على الطائفة والعرق والدين فالانسان بطبعه شخص يميل للانضمام في مجموعات أكبر ولا يمكن منعه من هذا التقوقع خلف من ينتمي لهم عرقيا ولا طائفيا الا بفتح الباب للأفكار والتي تمثلها بالضرورة الجماعات السياسية والأحزاب.

لا حل للطائفية وللقبلية الا بالتوجه نحو الأفكار وقبل كل هذا تهيئة الأرضية السياسية للتجمعات السياسية والأحزاب الموجودة في الكويت دون غطاء قانوني ينظمها ودون منع قانوني يوقفها، فلا يمكن بعد اليوم تطوير العمل السياسي بدعم الفردانية التي قضت عليه وحولت أهم أماكنه وهو البرلمان الى مكينة تخليص معاملات بسبب النظام الانتخابي والبيئة التي صنعتها الحكومة.

يقولون إن الدستور لم ينص على تشكيل الأحزاب وأقول إن قراءة الدستور وبشكل متكامل تظهر أن الدستور الكويتي هو من يدفعنا لتشكيل الأحزاب والجمعيات السياسية بدءا من افتراض الدستور نفسه ووجوده بمرحلة زمنية انتقالية يمكن بعدها تعديله للانتقال الى الدولة البرلمانية والتي ساند تكونها وفق استطاعته من دفعه لتشكيل الحكومة من داخل البرلمان ومن ثم نصه على استشارة الجماعات السياسية في تشكيل الحكومة وضمانه لحريات الجماعات السياسية وحقوق التظاهر والتجمع والخ.

وأخيرا لا يمكننا بعد متابعتنا للتجارب الديموقراطية في كل الدول المتقدمة أن نعيد اختراع العجلة ونتجاوز أنها اعتمدت في نجاحاتها على تنظيمات سياسية استبدلت كل الفروقات الديموغرافية بالأفكار والتوجهات. تفاءلوا.

