آراء

تابعنا البيان الأسبوعي لمجلس الوزراء وفيه أن المجلس استمع لشرح قدمته وزير الأشغال العامة د. جنان بوشهري والمسؤولون في كل من وزارة الاشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن إصلاحات الطرق المتضررة من الأمطار خلال الموسم الماضي.

كما علمنا أن العرض تضمن نسب الانجاز التي تمت من بداية الأعمال وكذلك الخطة المستقبلية الموضوعة لصيانة الطرق.

وبهذا الصدد كلف مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة للتنسيق مع مجلس الامة لتخصيص جزءين من احدى الجلسات القادمة يكون أحدهما لاحاطة أعضاء مجلس الأمة بما تم بشأن الخطوات التي قامت بها الحكومة لاصلاح الطرق المتضررة من الأمطار والجزء الآخر لتطورات مشاريع الاسكان والطلبات الاسكانية والاجراءات المتخذة في اطار متابعتها وذلك بناء على طلب وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون الاسكان.

وما يهمنا في هذا الجزء من البيان الذي صدر عن مجلس الوزراء الأسبوع الماضي هو بيان الانجازات التي تمت بشأن اصلاح وصيانة الطرق والسؤال هو: عن أي انجازات تتحدثون بشأن رصف الطرق وقد عانت الكويت الأشهر الماضية قبل وأثناء الرصف من غلق وتحويل لمسارات طرق رئيسة ومهمة؟ وعن اي انجاز تتحدثون وقد تحولت أشهر الصيف الى كابوس عانى منه جميع من مروا بالطرق؟ وهل هذا الترقيع الذي تم في شوارع الكويت الرئيسة تسمونه رصفا للطرق؟

إن مشروع رصف الطرق والذي تم بسرعة السلحفاة كان أغلبه عبارة عن ترقيع لحفر وتكسير لطرق أخرى سليمة، فلو نظرنا الى الدائري السادس على سبيل المثال وهو من أكثر الطرق حيوية في الكويت فسنجد أن ما تم به هو عبارة عن رصف لقطاعات صغيرة من الأسفلت ومازال به الى الآن مسافات كبيرة لم يتم رصفها بل وتمثل الى الآن تهديدا لجميع السيارات المارة حيث هناك طريق طويل مقابل الفروانية والى جامعة الشدادية وهو الى الآن لم يرصف وهناك الكثير من المركبات التي يصيبها الحصى الطائر الذي يسبب اتلافا لزجاجها.

ان الانجازات التي تتحدثون عنها هي ذر للرماد في العيون لأن معظم الطرق الرئيسة الى الآن تعاني أشد المعاناة من عدم رصف مساحات كبيرة بها. ناهيك عن الطرق الداخلية للمدن والمحافظات حيث لا يخفى على الجميع أن معظم الطرق الداخلية لمحافظتي الفروانية والاحمدي على سبيل المثال مازالت تشهد الكثير من الحفر التي تؤذي كل من مر عليها كما لا يخفى على الجميع شوارع السالمية الداخلية والتي تعاني أشد المعاناة من الحفر وتكسير الطرق الى الآن وهذه الحفر من شأنها أن تسبب الزحام الشديد لمرتادي الطريق وخصوصا أمام المدارس الحكومية والخاصة في السالمية.

ما حدث من رصف للطرق لهو أشبه بالمسرحية التي كان أبطالها شركات لا تعمل بصدق ورقابة لا تعمل بضمير ومن شعب كان ضحية كل هؤلاء لأن ما نشاهده من طرق لدى جيراننا من دول الخليج يجعلنا نتحسر على هذه الملايين المهدرة والتي تضيع في مشاريع وهمية لتملأ جيوب الجشعين وتصبح الكويت هي الضحية.

من المفترض من مجلس الوزراء ومن لجان التقييم المنبثقة من وزارة العدل أن تحق الحق وتظهر للشعب الكويتي أن ما حدث من رصف للطرق في الأشهر الماضية هو مسرحية محكمة.

حفظ الله الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه.

