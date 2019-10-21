آراء

بدأت تنزيلات ومزادات الاستجوابات، وكما في المثل الكويتي لحق او ماتلحق تصيدلك وزير تستجوبه، ما هو الأمر؟ وشالسالفة؟ عسي ماشر؟، نواب الأمة ألستم من قدم نحو 19 استجوابا وكلها طلعت تيش بريش واغلبها بلا طعم ولا لون ولانتائج ايجابية و كلها كانت الحكومة هي الحلقه الاقوى والفائزة من هذه الاستجوابات؟

نحن لا نقلل من أهمية و قيمه الاستجوابات ولا نريد مصادرة حق كفله الدستور للنائب، ولكن ماتقومون به وماقمتم به بالسابق قلل من قيمة واهمية الاستجواب واصبح هشا ولا يرهب الوزراء، والسبب ماتقومون به. سؤالي الى نواب الامة ماذا انجزتم من قوانين تخدم وتسهم في رفع المستوى المعيشي للمواطنين؟ والسؤال الذي يبحث عن اجابة عند المتقاعدين ماذا حصل بموضوعهم الذي قومتوا الدنيا وقعدتوها سالفة فوائد القروض وسالفة الاستبدال والأمثال؟ انا أجيب الشعب وأقول: لاشيء سيحدث بخصوص هذه القضية.

النواب اليوم مهتمون فقط بسالفة الانتخابات المقبلة منهم من يفكر بخوض الانتخابات الفرعية، ومنهم من يحاول تحسين صورته امام ناخبيه أو جالس بالديوانية ينتظر ناخبيه، او أنه من وزارة لوزارة ويخلص معاملات ربعه، ومنهم من يحاول ومشغول بكتابة صحيفة استجواب يقول لناخبينه: انا قدمت استجواب للوزير الفلاني، وهذا اذا لحق ولقي وزيرا شاغرا يستجوبه.

أما المواطن فيقول ويعرف ان أداء مجلسكم متواضع، وكلام أغلب النواب اعترفوا بأن هذا المجلس ليس بمستوى الطموح ولم يقدم اي شيء للمواطن، ومنهم من يتمنى حل هذا المجلس الذي اعتبره البعض الاسوأ في تاريخ الكويت ليس فقط عن دوره الرقابي والتشريعي، بل في أمور كثيرة يعرفها الجميع.

لذلك اقول للشعب الكويتي ان موسم التنزيلات ومزاد الاستجوابات قد بدأ وهو بازدياد واقول لنواب الامة لحقوا وبسرعة على وزير فاضي ماعنده استجواب.

وبالختام هيك ناخبين بدهم هيك مجلس.

