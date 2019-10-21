آراء

يستدعي ما اثاره النائب أحمد نبيل الفضل في ما يتعلق بشبكة شركات توصيل الطلبات في الكويت خطوة حكومية تنفيذية مهمة تمنع احتكار هذا السوق الذي يؤدي الى منع الشباب الكويتيين من المبادرة الى تأسيس شركات او المساهمة في سوق الاعمال الحرة، لان عدم معالجة هذا الامر يرسل رسالة واضحة الى الشباب كافة انه ممنوع عليهم المبادرة الى المساهمة في المشاريع الصغيرة، وربما من خلال ذلك نستطيع فهم لماذا خرج عدد لا بأس به من الشباب من المشاريع الصغيرة، وهو رسالة ايضا الى البقية ان الاحتكار المجرم قانونا يجري الالتفاف عليه من شركات كبيرة، بقوة سيطرتها على السوق.

هذا الامر يحرم شبابنا من المبادرة اضافة الى انه يعني بشكل او بآخر اقفال السوق المحلي بوجه المستثمرين الجدد، وفي الحالات كافة سيؤدي ذلك الى مزيد من الانكماش الاقتصادي، وتراجع السوق المحلي، وزيادة البطالة بعدما اتخم القطاع العام بالموظفين واصبحت البطالة المقنعة مصدرا اساسيا من مصادر هدر المال العام، لذلك فان تشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص، واطلاق المبادرات الخاصة يمثل ضرورة كبيرة اليوم للجميع، والا فاننا سنبقى ندور في حلقة مفرغة لا مخرج منها، وستبقى هناك نسبة عالية من البطالة بين الشباب الكويتي.

ان العمل على معاقبة المحتكرين ليس ترفا، او يمكن ان يخضع لمزاجية الاشخاص ومصالح بعض المتنفذين، او المحاصصة بين هذا وذاك، خصوصا في هذه المرحلة التي ستواجه فيها الحكومة سيلا من الاستجوابات، وبالتالي فان اي تقصير يعني افساح المجال امام النواب الى المزيد من الضغط، ومنحهم الاوراق الرابحة في المساءلة الدستورية، لا سيما ان دور الانعقاد المقبل سيكون الاخير في عمر المجلس الحالي، وبالتالي ستكثر الاقتراحات الشعبوية، ومحاولات تسجيل بطولات نيابية على حساب الحكومة، لذلك فان من المهم جدا حسم هذه المسألة، لانها واحدة من سلسلة ملفات حساسة جدا، وتمس المواطنين كافة.

في السنوات الماضية سمعنا الكثير عن افساح المجال للشباب في العمل، وكانت هناك مبادرة المشاريع الصغيرة والحرفية، التي للاسف لم تؤد الى الهدف المنشود، لانها لم تدعم بشكل كاف، اضافة الى انها لم تأخذ نصيبها من البحث والتصويب، ولم تكن هناك استشارات علمية تقدم من الجهات المعنية الى المستثمرين الشباب، ولهذا كانت هناك سقطات عدة، وادت الى عواقب وخيمة بالنسبة الى الشباب الذين تحولوا من مبادرين الى ملاحقين قضائياً بسبب فشل تلك المشاريع، خصوصا من خلال محاربتهم من حيتان المال، والمحتكرين واصحاب شبكات المشاريع الصغيرة، واسماء العلامات التجارية الرنانة.

اليوم لدينا ملف لا بد ان يكون من مسؤولي الجهات المعنية كافة، وان يكون تنفيذ قانون منع الاحتكار صارما كي لا يقع اولادنا تحت طائلة العجز والملاحقات القانونية التي تسبب بها التراخي في حمايتهم، فشركات الطلبات الصغيرة التي اسسها كويتيون شباب تحتاج الى دعم قانوني وحكومي، كي تكون لها حصتها من السوق، لا ان تبقى هذه السوق مقفلة على شركات واحدة بأسماء عدة، كما ان ذلك يجب ان يكون جرس انذار في كل القطاعات حتى لا يفرض ايا كان سطوته على الشباب الكويتي الذي يسعى فعلا الى المشاركة في التنمية عبر المبادرة الخاصة.

