دوليه

ذكر الاسباني كيك سانيش فلوريس ، مدرب واتفورد، إنه لم يعد يثق أن تقنية حكم الفيديو تعد وسيلة جيدة للمساعدة عقب قرارين حاسمين ضد فريقه خلال التعادل 1-1 أمام توتنهام أول من أمس في المرحلة التاسعة من الدوري الانكليزي، وهو ما تركه دون أي فوز هذا الموسم.

وكانت بداية الضيوف قوية عندما سجل عبد الله دوكوري في الدقيقة (6)، وكان بالإمكان أن يتم احتساب ركلة جزاء لواتفورد عندما تعرض جيرار دولوفيو للعرقلة من المدافع يان فرتونجن.ومنع ديلي آلي واتفورد من تحقيق انتصاره الأول في 9 مباريات بهدف قبل النهاية أُلغي في البداية بسبب لمسة يد قبل أن يحتسبه الحكم، بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو، رغم ما بدا من دفع المهاجم هاري كين للمدافع كريستيان كباسيلي خلال الإعداد للهجمة.

وسرت حالة من الاضطراب عندما أظهرت شاشات ستاد توتنهام في البداية كلمة ليس هدفًا قبل أن تصحح الأمر لتعلن احتساب الهدف.وقال فلوريس، خلال مؤتمر صحافي «اعتقدت أن تقنية حكم الفيديو ستكون موضوعية لكنني بدأت أعتقد أنها غير موضوعية».

وأضاف «أعتقد أنه خطأ من كين ضد كباسيلي. لقد دفعه بيديه. أعتقد أننا خسرنا شيئا ما. الأمر في غاية الغرابة. تعتقد أن تقنية حكم الفيديو ستساعد اللعبة لكن الأمر لم يكن كذلك في نهاية المطاف».

وكانت اندية مانشستر سيتي حامل اللقب وتشلسي وليستر سيتي المطاردة لليفربول المتصدر حققت بفارق كبير المطلوب منها اول من امس، فيما تفادى توتنهام خسارة محرجة على أرضه أمام واتفورد متذيل الترتيب.

وضمن سيتي الفوز في شوطه الاول على ارض مضيفه كريستال بالاس بهدفي البرازيلي غابريال جيزوس (39) والاسباني دافيد سيلفا (41)، ليستعيد توازنه ويقلص الفارق مع غريمه موقتا الى خمس نقاط.

وانقذت تسديدة يسارية من الظهير الاسباني ماركوس الونسو فريقه تشلسي في مواجهة ضيفه نيوكاسل، فسجل له هدف الفوز في الدقيقة 74 على ملعب «ستامفورد بريدج».

وبهدف متأخر أيضا من البلجيكي يوري تيليمانز، نجح ليستر بالفوز على بيرنلي 2-1 على ملعبه «كينغ باور ستاديوم».لكن المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو شاهد فريقه توتنهام يتخلف حتى الدقيقة 86 امام ضيفه واتفورد، قبل ان يمنحه لاعب الوسط ديلي آلي هدف التعادل مسجلا هدفه الاول منذ يناير.

