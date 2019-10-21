دوليه

سقط بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر امام مضيفه بوروسيا دورتموند بهدف لاعبه السابق ماركو رويس، فعوض الفريق الاصفر ثلاثة تعادلات متتالية بنتيجة 2-2، فيما أخفق بايرن ميونيخ حامل اللقب في تعويض خسارته المفاجئة أمام هوفنهايم في المرحلة الماضية، واستقبلت شباكه هدف تعادل قاتل أمام مضيفه أوغسبورغ المتواضع 2-2، اول من امس في المرحلة الثامنة من الدوري الالماني.

وبعد اكتساحه مضيفه توتنهام الإنكليزي 7-2 في دوري الابطال، سقط الفريق البافاري أمام هوفنهايم 1-2 قبل أسبوعين، مانحا الفريق الواقع وسط الترتيب فوزه الاول في ملعب «أليانز أرينا». وفشل بايرن، حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية، في استعادة الصدارة موقتا رافعا رصيده الى 15 نقطة بفارق نقطة عن كل من مونشنغلادباخ وفولفسبورغ المتعادل مع مضيفه لايبزيغ (1-1).وبات الفارق نقطتين فقط بين المتصدر وباير ليفركوزن التاسع.

وكان نجم دورتموند رويس حاسما بتسجيله هدف الفوز في مرمى مونشنغلادباخ (58).وبحث البلجيكي ثورغان هازار الذي حمل الوان مونشنغلادباخ ايضا سابقا عن الوصول الى هدفه الاول مع فريقه الجديد باكرا. فيما كان يوليان براندت اقرب مع الاقتراب من الاستراحة.في المقابل، امتحن السويسري بريل ايمبولو مرمى حارس دورتموند السويسري رومان بوركي الذي خرج مصابا في الشوط الثاني.وضاعف دورتموند جهوده في الشوط الثاني لادراك الشباك، ونجح بتمريرة على المسطرة من هازار، شقيق نجم ريال مدريد الاسباني ادين، الى رويس فتابعها بين قدمي الحارس السويسري يان سومر.وكان رويس (30 عاما) قد سجل 26 هدفا لمونشنغلادباخ في 97 مباراة بين 2009 و2012، رافعا رصيده الى 121 هدفا في البوندسليغا.ولعب دورتموند دون مهاجمه الانكليزي الشاب جايدون سانشو (19 عاما) «لاسباب انضباطية».وفي مباراة أخرى، تقدم لايبزيغ بهدف الدولي تيمو فيرنر (54)، قبل ان يباغته فولفسبورغ بهدف التعادل عبر الهولندي فاوت فيغهورست في الدقيقة 82، حارما اياه من صدارة موقتة. وقال النمسوي اوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ «نحن راضون تماما بما قمنا به. اليوم انا سعيد جدا من ادائنا. نجحنا في ابعادهم عن مرمانا لفترة جيدة، ثم نجحنا بالتعديل». ومني فرايبورغ بخسارته الثانية فقط هذا الموسم على ارض أونيون برلين الصاعد من الدرجة الثانية بهدفي ماريوس بولتر (1) والدنماركي ماركوس اينغفارتسن (84).وتعادل فيردر بريمن مع ضيفه هرتا برلين بهدف للاميركي جوش سارجنت البالغ 19 عاما (7) مقابل هدف للبلجيكي دودي لوكيباكيو (70).وبهدف متأخر، فاز فورتونا دوسلدورف على ماينتس سجله روفن هينينغز (82) بعدما اكمل الخاسر المباراة بعشرة لاعبين لطرد السويسري ادميلسون فرنانديس (45).

