دوليه

واصل ليون نتائجه المخيبة بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ديجون قبل الأخير في أول مباراة رسمية بقيادة مدربه الجديد مواطنه رودي غارسيا اول من امس في المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي.وهي المباراة الثامنة تواليا التي لم يذق فيها ليون طعم الفوز محليا وتحديدا منذ تغلبه على أنجيه بنصف دزينة نظيفة من الأهداف في 16 أغسطس الماضي، وهي أسوأ سلسلة للفريق بقيادة رئيسه جان ميشال اولاس الذي يتولى قيادته منذ 1987، والأسوأ في تاريخ النادي منذ 1977 .

وبعدما بدأ ليون الموسم بقوة محققا الفوز في أول مرحلتين على مضيفه موناكو 3- 0 وضيفه أنجيه 6- 0، سقط في فخ التعادل أربع مرات وخسر مثلها ما أدى إلى تراجعه الى المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

وتنتظر ليون رحلة صعبة بعد غد إلى لشبونة لمواجهة فريق بنفيكا البرتغالي في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.وتخلص متز من المركز الأخير بفوزه على نانت الثاني بهدف وحيد سجله السنغالي حبيب ديالو في الدقيقة 86.

وصعد متز الذي حقق فوزه الثالث هذا الموسم، إلى المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف أمام سانت إتيان، فيما مني نانت بخسارته الثالثة هذا الموسم وفشل في اعادة الفارق إلى نقطتين بينه وبين باريس سان جرمان المتصدر والذي كان تغلب على مضيفه نيس 3-1 الجمعة في افتتاح المرحلة.وتجمد رصيد نانت عند 19 نقطة في المركز الثاني.وصعد رينس الى المركز الثالث بفوز الثمين على ضيفه مونبلييه بهدف وحيد.وأوقف تولوز مسلسل نتائجه المخيبة في المراحل الخمس الأخيرة بفوز ثمين على ضيفه ليل 2-1.وهي الخسارة الثالثة لليل الذي لم يذق طعم الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة.وصعد بريست إلى المركز الثامن بفوزه الثمين على مضيفه أنجيه بهدف وحيد.وتعادل نيم مع اميان 1-1.

