دوليه

استعاد النصر نغمة الانتصارات بعد ثلاث مباريات وحقق فوزاً صعباً على مضيفه الرائد 2 0 اول من امس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في المرحلة السابعة من الدوري السعودي.وسجل المغربي عبدالرزاق حمدالله (18) ويحيى الشهري (90+4) الهدفين.ورفع النصر رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس مع مباراة مؤجلة أمام الفيصلي، فيما تجمد رصيد الرائد عند خمس نقاط في المركز الرابع عشر وله مباراة مؤجلة أمام التعاون.وسيطر النصر على مجريات الشوط الأول وكاد يفتتح التسجيل لولا براعة الحارس الجزائري عز الدين دوخة الذي حول كرة حمدالله إلى ركنية (9).ولاحت فرصة للرائد عبر محمد العمري بتسديدة قوية علت العارضة (16).ونجح النصر في افتتاح التسجيل اثر ركلة ركنية استغلها حمدالله وتابعها على يسار دوخه (18)، وأهدر البرازيلي جوليانو فيكتور فرصة التعزيز عندما تلاعب بالدفاع وسدد كرة تصدى لها الحارس (23).وأنقذ الحارس الأسترالي براد جونز مرمى النصر من هدف التعادل بابعاده تسديدة السوري جهاد الحسين الى ركنية (28).واندفع الرائد مطلع الشوط الثاني بحثا عن التعادل وابعد جونز كرة المغربي محمد فوزير الى ركنية (46)، ثم حرمت العارضة الكولومبي ماركو بيريز من التعادل بردها تسديدته بعد خطأ فادح للحارس جونز (49)، لكنه عاد للتألق بابعاده كرة بيريز الى ركنية (51).وواصل الرائد إهدار الفرص السهلة عندما كسر بيريز مصيدة التسلل وانفرد ولعب الكرة بعيداً عن المرمى (60). وعلى عكس مجريات اللعب كاد النصر يعزز تقدمه بهدف ثان ولكن حمدالله أضاع الفرصة (71) ، قبل أن ينجح الشهري في توجيه الضربة القاضية للرائد بتسجيله الهدف الثاني اثر تمريرة من الدولي المغربي نور الدين أمرابط تابعها برأسه على يسار دوخة (90+4).وقاد البرازيلي ماركوس غيلييرمي فريقه الوحدة الى الفوز على ضيفه الاتحاد بهدف وحيد سجله في الدقيقة (33) على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة.

ورفع الوحدة رصيده إلى 15 نقطة واستعاد الوصافة، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 9 نقاط بعدما تلقى الخسارة الثانية توالياً والرابعة هذا الموسم وتراجع للمركز الثامن.وتجاوز الشباب ضيفه الاتفاق 2-1 على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب.وسجل البرازيلي سيباستياو دي فريتاس (26) والأرجنتيني كريستيان غوانكا (74) هدفي الشباب، وسيدريك يامبيري من جمهورية إفريقيا الوسطى (71) هدف الاتفاق.ورفع الشباب رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد الاتفاق عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر.

