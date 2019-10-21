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خسر المنتخب الوطني لكرة الصالات جهود ابرز لاعبيه عبدالرحمن الوادي الذي تعرض لاصابة في الرباط الصليبي اثناء مشاركته في اللقاء الذي خسره «أزرق الصالات» امام نظيره البحرين 0 -2 اول من امس ضمن التصفيات المؤهلة لكاس آسيا المقبلة في تركمانستان (2020) والمقامة في البحرين.

ورغم ان الازرق حجز بطاقته في النهائيات الاسيوية منذ الجولة الماضية الا انه قدم في اللقاء الذي جمعه مع منافسه البحريني في مدينة خليفة الرياضية ضمن منافسات المجموعة الاولى من البطولة مستوى فنيا رائعا وسيطره ميدانية نقصها احراز الاهداف.وقال عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة عبدالحميد الكندري عقب انتهاء المباراة ان «ازرق الصالات» استعد جيدا للتصفيات الاسيوية باقامة معسكر تدريبي في التشيك.

وهنأ اللاعبين بحصولهم على بطاقة التأهل الى نهائيات كاس آسيا، معربا عن شكره وتقديره للجهازين الاداري والفني للاهتمام بالفريق خلال البطولة.واشاد بالمستوى «الفني المتميز» والاداء القوي والثابت والروح القتالية للاعبي الازرق خلال التصفيات داعيا الى بذل المزيد من الجهد لتحقيق الانجاز للكرة الكويتية في البطولات الخارجية.وأوضح أن الجمهور الكويتي الحاضر بمدرجات الصالة منذ انطلاق البطولة له دور كبير في رفع معنويات لاعبي المنتخب داخل الملعب.وفي المباراة الثانية فاز المنتخب الاماراتي على نظيره العراقي 3 - 2.ويتأهل الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني مباشرة إلى البطولة التي ستقام في تركمانستان في عام 2020 فيما سيلعب ثالث المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية مباراة لتحديد المتأهل الخامس عن منطقة (غرب آسيا).

