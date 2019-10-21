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انطلقت يوم امس في الكويت النسخة السادسة من دورة رياضة المرأة الخليجية بمشاركة السعودية والامارات والبحرين وقطر وعمان الى جانب الكويت المستضيفة وتستمر حتى يوم 30 اكتوبر من الشهر الحالي.

وقالت رئيسة اللجنة المنظمة العليا للدورة الشيخة نعيمة الاحمد ان الدول المشاركة تتنافس في 11 لعبة فردية وجماعية وهي كرة اليد وكرة الطائرة وكرة السلة وكرة الطاولة ورياضة التايكواندو والرماية والبولينغ

والمبارزة والعاب القوى والعاب قوى الاحتياجات الخاصة.ولفتت الى ان العقد الخليجي اكتمل بمشاركة المرأة السعودية للمرة الاولى وهو ما يعد اضافة قوية ومميزة للدورة السادسة.وعن مشاركة الكويت قالت ان المنتخبات الكويتية جاهزة للمنافسة في 9 العاب وهي كرة قدم الصالات وكرة اليد وكرة السلة وكرة الطائرة وكرة الطاولة والعاب القوى والعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة والرماية والتايكواندو.

واكدت ان المرأة الكويتية لها باع طويل في المشاركات الخارجية وقدمت مستويات مبهرة في كافة الالعاب التي تشارك فيها وهو ما يعزز من تفوقها في الدورة.

