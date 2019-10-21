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تنظم اللجنة الثقافية بالنادي العربي ندوتها الرياضية الخامسة هذا الموسم في 07:00 مساء اليوم على مسرح احمد الرومي في مقر النادي، ويحمل عنوان الندوة «وماذا بعد رفع الايقاف الرياضي نهائيا عن دولة الكويت». وذكر رئيس اللجنة حسين المقصيد ان الندوة تحمل تساؤلات الشارع الرياضي بعد رفع الايقاف وتطوير الرياضة ويحاضر فيها النائب خليل الصالح ونائب مدير الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضىة التنافسية د. صقر الملا وامين سر اللجنة الاولمبية حسين المسلم.ووجه المقصيد الدعوة الى الجميع للحضور للاستماع الى المحاضرين وطرح اسئلتهم في لقاء مفتوح.

