محلية

فقد القادسية نقطتين بتعادله مع الساحل 1 1 في اللقاء الذي جمع بينهما اول من امس في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، ليصبح رصيد الاصفر 7نقاط والساحل 4 نقاط. ولاشك ان تعثر الاصفر في تلك المباراة وخروجه بالتعادل يعد بمثابة الخسارة وكان اقرب لذلك وفقا للافضلية التي تميز بها الساحل ويحسب له الكثير لما قدمه من مستوى وقتالية من قبل عناصره الذين اجادوا في تنفيذ الواجبات المطلوبة منهم وفقا لامكانياتهم وخصوصا انهم يواجهون خصما قويا يمتلك الكثير من عوامل التفوق الا انها غابت تماما وبدا الاصفر فاقدا هويته وباهت في كل شئ ويتحمل ذلك مدربه الاسباني بابلو فرانكو الذي لم يحترم الخصم عندما عمد الى اراحة العديد من العناصر الاساسية مثل خالد الرشيدي وبدر المطوع وفهد الانصاري وصالح الشيخ واحمد الرياحي وعامر معتوق وكأنه يخوض مباريات تجريبية عندما زج بلاعبين اخرين لينعكس ذلك على الاداء الذي كان مملا. ولم يكن الاصفر قادرا على بناء الالعاب الهجومية السريعة لاختراق التكتل الدفاعي للخصم الذي لم يكن امامه سوى اتباع هذا النهج لان يدرك بأنه يواجه خصما ليس سهلا ومن ثم ظل الاصفر دون اي تركيز مع تباعد واضح مابين صفوفه .

والادهى ان خط وسطه كان عاجزا نهائيا عن تأدية الواجبات الهجومية حيث كان مشعل فواز بطيئا مع عبدالله ماوي الذي اكتفى فقط في كيفية التمرير للخلف بدلا من التفكير في كيفية الانطلاقة للامام ونقل الكرات السريعة لضرب التكتل الدفاعي في حين رضا هاني وسلطان العنزي مجرد ركض بلافائدة لم يكن بمقدورهما عمل التغطية الدفاعية امام الخط الخلفي وهذا ماتظهره الانطلاقات السريعة لمهاجمي الساحل تيتي وعبد المحسن العجمي واحمد غازي التي ارهقت رشيد سومايلا وخالد ابراهيم .

كما ان الظهيرين ضاري سعيد ومحمد خالد لا دور لهما في الشق الهجومي ولا الدفاعي وظهرا بلاحول ولاقوة.

واذا ما كان يتعذر المسؤولون على الفريق بان الحكم لم يحتسب هدفا صحيحا لفهد الانصاري وهو بلاشك انه سليم فالاجدى بهم ان يقوموا بالتنبيه على المدرب بأن المباريات التي يخوضها الان رسمية وليست تجريبية من خلال عمله على اللعب بتشكيلة مغايرة من مباراة لاخرى وعموما من يريد المنافسة على اللقب يضرب بلا رحمة مع جميع الفرق على غرار ما يصنعه فريق الكويت ومن يرى بأن كعبه عال عن بقية الفرق الاخرى فلن يذهب بعيدا.

