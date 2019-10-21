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وجه لاعب القادسية و الأزرق السابق عبدالرحمن الموسى الدعوة إلى رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور لحضور مهرجان اعتزاله الذي سيقام برعاية رئيس نادي القادسية الشيخ خالد الفهد وذلك على هامش المباراة التي تجمع الأصفر والأبيض يوم الجمعة المقبل على ستاد محمد الحمد ضمن الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

من جهته، أشاد عاشور باللاعب وما قدمه طوال مشواره الرياضي مع الأندية والمنتخبات الوطنية التي مثلها وطالبه ببذل المزيد خلال الفترة المقبلة من اجل خدمة الكرة الكويتية وعدم الابتعاد عن المجال الرياضي والاتجاه إلى العمل الإداري أو الفني سواء من خلال ناديه او أي نادٍ آخر مستفيدا من خبرته الطويلة في الملاعب.

