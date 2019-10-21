محلية

تعقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد الآسيوي للبولينغ في 11:00 صباح اليوم، اجتماعها الخامس والعشرين، على هامش البطولة القارية الخامسة والعشرين التي تنطلق منافساتها الجدية اليوم في مركز الكويت للعبة في السالمية، بمشاركة 27 دولة، تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

ويترأس الجلسة رئيس الاتحادين الدولي والآسيوي ورئيس نادي البولينغ الشيخ طلال المحمد بحضور مندوبي 39 دولة واتحادا خاصا يتشكل منها الاتحاد القاري.

وبعد ان اكتمل وصول وفود الدول المشاركة الى البلاد وتسهيل امورها من قبل لجنتي الاستقبال والاعاشة، ترتفع وتيرة استعدادات الدول المتنافسة التي خاضت، امس، تدريبات رسمية تستمر حتى صباح اليوم، وستكون المقياس الفعلي للتحضير لحصد الميداليات التي توزع اولاها غدا، من خلال ذهبية فردي السيدات.

وتشهد البطولة بين الساعة 10:00 صباحا و05:00 مساء، تسجيل الكرات الرسمية للاعبين وتزييت الخطوط بين الساعة 01:30 ظهرا و02:30 عصرا، لتبدأ بعدها التدريبات الرسمية للمجموعة الاولى من الدول المتنافسة. وبعد تزييت الخطوط للمرة الثانية في 04:00 عصرا، تنطلق بعد ساعة واحدة، التدريبات الرسمية للمجموعة الثانية من الدول المتنافسة.

وتتهيأ اكثر من دولة لكسر هيمنة كوريا الجنوبية على صدارة آخر 5 نسخ من البطولة وبالتحديد اعوام 2016 و2015 و2012 و2011 و2008، وفي مقدمتها ماليزيا وتايوان وهونغ كونغ واليابان وتايلند وأستراليا وسنغافورة وهي احتكرت (مع كوريا) جميع الميداليات التي وزعت في النسخة الاخيرة التي استضافتها هونغ كونغ.

وتبرز ايضا إندونيسيا الساعية الى العودة وهي التي نالت صدارة نسخة العام 2006، اضافة الى الهند والصين والإمارات. ومن المعلوم ان كوريا الجنوبية احتكرت الصدارة 7 مرات في آخر 10 نسخ من البطولة منذ العام 1998، ولم تكسر هيمنتها سوى إندونيسيا واليابان وتايوان.

وتبرز الدول الآسيوية بقوة على الصعيد العالمي، فتحتل كوريا الجنوبية المرتبة الرابعة في سجل الدول الاكثر حصدا للميداليات في بطولات العالم (رجال)، في حين تأتي تايوان خامسة وأستراليا ثامنة وماليزيا حادية عشرة والفلبين ثالثة عشرة وسنغافورة خامسة عشرة. ولدى السيدات، حلت كوريا الجنوبية ثانية والفلبين رابعة وماليزيا خامسة واليابان سادسة وأستراليا سابعة وتايوان حادية عشرة.

وبالنسبة للكويت، فهي حصدت ميدالية برونزية واحدة خلال بطولات العالم (رجال)، في حين نالت فضية وبرونزية في البطولة الآسيوية الثالثة والعشرين في بانكوك عام 2015. كما احرزت ميدالية واحدة عام 2012 و3 (2011) وواحدة (2002).

