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ينظم اتحاد الكرة دورة المنسق الإعلامي يومي 27 و 28 اكتوبر الجاري، في مقر الاتحاد بالعديلية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي للعبة.

وصرّح رئيس اللجنة الإعلامية سطام السهلي أن هذه الدورة تأتي فى إطار خطة اللجنة لتطوير مهارات المنسق الإعلامي.

بالإضافة إلى التأكيد على أهمية دور المنسق الاعلامي فى الاندية والاتحاد، والتعريف بالمهام والواجبات الموكلة إليه قبل وخلال وبعد المباريات.

ووجه السهلي الشكر إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد الشيخ أحمد اليوسف والأمين العام بالتكليف صلاح القناعي وأعضاء الاتحاد على اهتمامهم لإقامة مثل هذه الدورات التي تساهم في تطوير عمل اللجنة ومواكبة كل المستجدات على الصعيد الاسيوي، خصوصاً في ظل أهمية تواجد المنسق الإعلامي في المباريات.

