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دونت محمية الجهراء الكويتية بصمتها البيئية جلية في طريقها نحو العالمية وبناء مستقبل أخضر متوجة جهودا حثيثة امتدت سنوات عدة كللت أخيرا بتسجيلها على القائمة الخضراء الخاصة بالاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) ليتم البدء فيها واعتمادها للسنوات المقبلة.

في موازاة ذلك تستمر جهود الجهات المعنية في البلاد لتسجيل بقية المحميات الكويتية على القائمة الخضراء مؤكدة بذلك التزامها البيئي ووعيها وجديتها في تحدي التغيرات المناخية وتخطيها عبر خطط وادارة بيئية حكيمة وسليمة لتحقيق مفهوم الاستدامة البيئية. وقال نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة د. عبدالله الزيدان في لقاء مع (كونا) أمس الأحد ان تسجيل محمية الجهراء على تلك القائمة هو اعتراف بفعاليتها ودلالة على نجاح جهود المحافظة عليها وتطويرها ويمهد الطريق لمزيد من التعاون مع الخبراء والمحميات الأخرى لاختيار السبل التي أثبتت فعاليتها في المحافظة على المناطق المحمية.

وأضاف أنه يتم التنسيق حاليا بين الهيئة والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لتقييم محمية الجهراء وفق 17 معيارا والخاصة بادراجها (محمية خضراء) وعليه سيتم تسليم الشهادة النهائية واعتمادها عالميا. وأوضح أن القائمة الخضراء للمناطق المحمية التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) تعد أول معيار عالمي لأفضل الممارسات بمجال المحافظة على الطبيعة القائم على المناطق المحمية وهي معنية باصدار الشهادات للمناطق المحمية سواء كانت متنزهات وطنية ومواقع للتراث الطبيعي والمناطق المحمية المجتمعية والمحميات الطبيعية وغيرها.

وأعرب عن أمله أن يكون هذا الانجاز حافزا للمحميات الأخرى والجهات القائمة بالاشراف عليها لوضع وتنفيذ خطط الادارة الفاعلة في المحافظة عليها وتأهيلها وتطويرها والسعي لتسجيلها ضمن القائمة الخضراء.

وحول المعايير التي يعتمدها الاتحاد في القائمة الخضراء أن من بينها التحكم الرشيد «فمحمية الجهراء ملتزمة بمعايير عالية من الأداء البيئي والاجتماعي اذ تدار المحمية بصورة تضمن المحافظة عليها واستغلال مواردها بشكل عادل ومستدام يراعي الفئات المستفيدة منها».

وأشار الى أن من بين المعايير أيضا الى خطة ادارة واضحة في التخطيط والتصميم السليم اضافة الى الادارة الفعالة للخطط ووجود نتائج ايجابية ونجاح الجهود المحافظة على المنطقة والمحمية وتطويرها وجميعها تلتزم بها محمية الجهراء.

وبين أن القائمة الخضراء تقدم حوافز للمساعدة في تطوير المحميات الطبيعية وادارتها والعمل على جعلها ذات تأثير ايجابي على المجتمع والطبيعة من خلال تقييم المواقع المسجلة على القائمة الخضراء بانتظام ومراجعتها اضافة الى تقديم ارشادات من الخبراء حول كيفية تحسين أدائها وتأثيراتها على الطبيعة والمجتمع.

وذكر أن الهيئة هي الجهة المختصة باعتماد السياسات والخطط والبرامج والقرارات واللوائح الخاصة بادارة المحميات والاشراف على عمليات الرصد والمراقبة المستمرة لضمان تنفيذ الخطط والقرارات واللوائح الخاصة بالمحميات وتنفيذ البرامج الخاصة بحماية وانتشار الحيوانات والنباتات وخصوصا الأنواع المهددة بالانقراض واعادة توطين الأنواع المنقرضة.

وأوضح أن محمية الجهراء تقع تحت اشراف وادارة الهيئة العامة للبيئة وتبلغ مساحتها 18 كيلومترا مربعا وتصنف ضمن الصنف الرابع للمناطق المحمية تبعا لتصنيف الاتحاد العالمي لصون الطبيعة ويتم التدخل فيها ايجابا للحماية وتتميز بموقعها الساحلي في أقصى الغرب من جون الكويت ما يعني تعدد بيئاتها وتنوعها الاحيائي. وأفاد الزيدان بأن المحمية تتميز بأول نظام متكامل للمياه العذبة في برك المياه الموجودة فيها حيث تحيط بهذه البرك تجمعات من نبات البوص (القصب) والأحياء المائية التي تجذب أنواعا من الطيور المستوطنة فيها.

وأشار بهذا الشأن أيضا الى وجود عدد كبير من أنواع الطيور المهاجرة التي ترد اليها اذ تم رصد نحو 320 نوعا من الطيور فيها اضافة الى العثور على نوعين من الأسماك في بركة المحمية وعدد من البرمائيات (الضفادع).

وذكر أنه توجد في المحمية أيضا أنواع عدة من الزواحف (السحالي) والعديد من أنواع الحشرات وتزدهر العشائر النباتية الدائمة المتحملة للملوحة في المناطق القريبة من البحر وهناك أيضا أشجار التحريج المعروفة مثل (الأثل والصفصاف) في حين أسفرت عمليات استزراع نباتات (القرم) للمرة الأولى على سواحل المحمية بنجاح بجهود الهيئة لاعادة توطينها مرة أخرى على سواحل الكويت. وأكد أن للمحمية قيمة كبيرة باعتبارها مركزا للدراسات والأبحاث الميدانية لجميع المراحل التعليمية حتى البحوث الجامعية اذ افتتحت الهيئة العامة للبيئة مركزا لاستقبال زوار المحمية عام 2003 ويقوم العديد من طلبة الجامعات والمدارس والمعاهد والمهتمين بالبيئة والطيور بزيارة المحمية.

وأوضح الزيدان أنه منذ سبتمبر 2017 يتم تنظيم زيارة لطلبة المدارس والمراكز العلمية والتعليمية والمعنيين بشؤون البيئة من خلال الموقع الرسمي للهيئة على شبكة الانترنت ما يعزز المعرفة الخاصة بالكائنات الفطرية في البلاد ونشر التوعية البيئية للجمهور بأهمية المحافظة على المناطق المحمية والتنوع الاحيائي. وذكر أنه تم في هذا الشأن التعاون مع خبراء محليين وعالميين من بريطانيا واليابان لدراسة المنظومات البيئية وتنوعها البيولوجي الفريد من نوعها بمحمية الجهراء وفي الكويت. وأضاف أن محمية الجهراء احدى أهم نقاط عبور الطيور الجارحة والمهددة بالانقراض عالميا منها الصقر وعقاب البادية والنسر المصري والعقاب الامبراطور والعقاب المرقط ومن المعرضة للانقراض النسر الأسود ومساح الريضان.

