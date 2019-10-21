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طقس غير مستقر أمطار وغبار ورطوبة


توقع مراقب التنبؤات الجوية في ادارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الطقس اليوم وغدا. وقال القراوي لـ«كونا» ان السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر وتتخللها بعض السحب الركامية ويصاحبها سقوط امطار متفرقة تتراوح شدتها ما بين خفيفة ومتوسطة وتكون رعدية على بعض المناطق مع نشاط للرياح المثيرة للغبار احيانا وذلك خلال تساقط الامطار الرعدية. وأضاف أن السبب في ذلك يرجع الى بداية تأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي الذى يجلب معه كتلة هوائية حارة ورطبة نسبيا متزامنا مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوبا بتيار هواء نفاث بارد وفروق درجات الحرارة يؤدي الى حالة عدم استقرار فى الأحوال الجوية.
وتوقع القراوي أن فرص الامطار ستقل تدريجيا من مساء الثلاثاء.


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