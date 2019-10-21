loader

الاخيرة

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

سيارتك تخترق حياتك الشخصية


أصدرت تقارير صحافية أميركية تحذيرا شديدا من أن السيارات الحديثة يمكنها أن تخترق حياتك الشخصية.
ونشرت شبكة «سي بي سي» الكندية تقريرا حول أنظمة البيانات الجديدة، التي تم تجهيز السيارات الحديثة بها، وكيف يمكنها أن تخترق خصوصية الركاب ومعلوماتهم الشخصية.
وأوضح التقرير أن التقنيات الجديدة، التي يتم دعم السيارات بها لتحسين راحة وسلامة السائقين، تسجل وتشارك بياناتهم الشخصية.
وأشار التقرير الى أن تقنيات «التحكم عن بعد» و«الاقتران بين الاتصالات السلكية واللاسلكية»، و«معالجة المعلومات».
وتستخدم شركات السيارات تلك المعلومات التي تجمعها عن المستخدمين، من أجل معرفة شخصيات المستهلكين، وطباعهم، وبذلك تصميم حملات ترويجية تناسب طلبات المستهلكين.
وجاء أبرز ما تعرفه السيارات من معلومات الشخصية على النحو التالي:
- تسجيل المعلومات المتعلقة بمسار الرحلات.
- تسجيل مكالمات الطوارئ التلقائية.
- أبرز ما تشغله من مقاطع فيديو أو موسيقى أو تتصفح الانترنت به، ونوعية التطبيقات التي يحرص على استخدامها.
- طبيعة قيادة السائق للسيارة من سرعة القيادة.
- معرفة أين يسكن وكم طفل لديه.
- من تتصل بهم ومن تحرص على مراسلتهم خلال القيادة سواء عن طريق تطبيقات الدردشة أو بالرسائل النصية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة