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طرحت شركة «غوغل» الأميركية تحديثا جديدا لتطبيق الخرائط الخاص بها «غوغل مابس»، والتي تطلع خلالها الشخص على كل ما يدور في الطريق.

وأوضحت أن التحديث الجديد لـ«غوغل مابس» عبر نظام تشغيل «آي أو اس»، لتسهيل تنقل السائقين على الطرقات.

وقالت غوغل» ان تحديث «غوغل مابس» الجديد تساعد أي سائق سيارة على التنقل الى هدفه بأسهل الطرق الممكنة، عند طريق اضافة أدوات جديدة. وستطلع الأدوات الجديدة قائد السيارة على كل ما يدور في الطرقات، التي ينوي السير فيها، من حوادث سير أو عطل لأي سيارة أو اصلاحات في أي طريق، لا تكون متاحة بصورة مباشرة عبر «خرائط غوغل».

كما سيحدد «غوغل مابس» أماكن رادارات السرعة على الطريق، وتنبيه المستخدمين بوجودها، والابلاغ عن أماكن الكاميرات التي وضعت حديثا على الطرق.

وتعتمد تلك التقنية على تبليغات المستخدمين بتلك التنبيهات عبر تطبيق «غوغل مابس».

